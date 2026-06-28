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Sim, a melhor Copa do Mundo é mesmo aquela dos nossos 11 anos

Comentário viralizou no X neste final de semana

PorMarcio DolzanEnviado Especial
28/06/2026 20:42
Atualizado há 2 minutos
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Dunga na Copa do Mundo de 1994
Dunga ergueu a taça que encerrou 24 anos de espera (Foto: Tim Clary/AFP)

HOUSTON, TX (EUA) - Repercutiu no X neste final de semana uma postagem do jornalista espanhol José Ignacio Wert em que ele resume, em aproximadamente 100 caracteres, a relação das pessoas com as Copas do Mundo. "A melhor Copa das nossas vidas é aquela que aconteceu quando estávamos mais próximos dos 11 anos de idade", escreveu Wert. O comentário rendeu pelo menos quatro mil curtidas, cerca de 400 respostas diretas a ele e mais de 500 comentários.

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    De minha parte, foi precisamente aos 11 anos que vivi minha melhor Copa. Era 1994 e eu crescia na minha pequena Carlos Barbosa, numa época em que tudo era mais simples, inclusive os grandes momentos.

    Meu pai havia se preparado para aquela primeira Copa do Mundo dos Estados Unidos. Comprara uma TV nova, Panasonic, de 20 polegadas. Mandara instalar uma antena parabólica, para ver o Mundial em cores e sem nenhum chuvisco — o sinal da TV aberta era ruim naquele ponto da Serra Gaúcha. E eu, aos 11 anos, torcia com afinco pelo Brasil pela primeira vez, quatro anos depois da minha primeira lembrança mais vívida de uma Copa do Mundo: o gol do Caniggia que eliminou a Seleção do Mundial de 1990.

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    Foi aos 11 anos, na Copa do Mundo de 1994, que completei junto com meus irmãos nosso primeiro álbum de figurinhas. Era um tempo em que precisávamos passar cola no verso dos cromos, o que fazia com que invariavelmente um pingo ou outro vazasse e as páginas acabassem colando umas nas outras.

    Daquela Copa, lembro de quase tudo: do gol do Bebeto em cima dos Estados Unidos em pleno 4 de julho, do gol de falta do Branco, da cabeceada salvadora do Romário na semifinal e, claro, do pênalti do Roberto Baggio.

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    Quando o Baggio bateu aquele pênalti, lembro do meu pai saltando da cadeira, braços erguidos, comemorando um título mundial que não vinha havia 24 anos. E do Galvão Bueno gritando "É Tetra!, É Tetra!" abraçado ao Pelé.

    Mais de três décadas depois, estou nos Estados Unidos cobrindo a Copa do Mundo. Tal qual foi com meu pai em 1994, não vejo o Brasil ganhar um Mundial há 24 anos. Há hoje a mesma expectativa daquele ano.

    Mas, mesmo que os gols agora aconteçam a poucos metros de mim, e que o Galvão que eu vi na TV abraçado ao Pelé agora divida o mesmo elevador do estádio que eu, esta Copa ou todas as outras jamais irão superar aquela dos meus 11 anos, que assisti na Panasonic de 20 polegadas que meu pai comprou com tanta alegria para dividir a Copa com nós.

    Nesta quinta-feira vai completar 25 anos da primeira vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994. A vitória, por 2 a 0, abriu o caminho para a busca pelo tetracampeonato. Romário e Raí, de pênalti, fizeram os gols do jogo. Relembre os jogadores que entraram em campo e os times que defendiam na época.
    Brasil encerrou 24 anos de espera por uma Copa do Mundo justamente nos Estados Unidos (Foto: John Mobanglo/AFP)

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