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Com clássicos, sorteio define quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos e mandos

Jogos acontecem no fim do mês e início de setembro

PorMarcio DolzanPedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 10:55
Atualizado há 1 hora
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Montagem com jogadores dos oito times classificados às quartas de final da Copa do Brasil
Montagem com jogadores das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Arte/Lance!)

A CBF definiu na manhã desta terça-feira, por sorteio, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. E com três clássicos regionais: Grêmio x Internacional, Cruzeiro x Atlético-MG e Palmeiras x Santos. Vasco x Vitória farão o outro confronto. Os confrontos de mata-mata serão disputados nas semanas de 26 de agosto e 3 de setembro. 

➡️Brasileirão e Copa do Brasil têm mudanças na arbitragem; veja regras aprovadas

Veja como ficaram os jogos das quartas de final da Copa do Brasil

  • Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)
  • Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)
  • Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)
  • Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)

Pelo chaveamento decidido no sorteio, quem avançar no clássico gaúcho irá enfrentar o vencedor do clássico mineiro na semifinal, enquanto o vencedor de Palmeiras x Santos encara o classificado de Vasco x Vitória.

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Além do sempre destacado valor da premiação — o campeão levará R$ 78 milhões —, a competição é a chance para Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória assegurarem um título nacional, o segundo mais importante na hierarquia do Brasil. O torneio ganha ainda mais relevância para os times da elite que estão mal no Brasileirão, casos principalmente de Grêmio, Internacional, Santos e Vasco.

Novidades na Copa do Brasil

A competição este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.

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Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil
Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil são definidos em sorteio na sede da CBF (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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