Com clássicos, sorteio define quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos e mandos Jogos acontecem no fim do mês e início de setembro

A CBF definiu na manhã desta terça-feira, por sorteio, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. E com três clássicos regionais: Grêmio x Internacional, Cruzeiro x Atlético-MG e Palmeiras x Santos. Vasco x Vitória farão o outro confronto. Os confrontos de mata-mata serão disputados nas semanas de 26 de agosto e 3 de setembro.

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Veja como ficaram os jogos das quartas de final da Copa do Brasil

Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)

Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)

Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)

Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)

Pelo chaveamento decidido no sorteio, quem avançar no clássico gaúcho irá enfrentar o vencedor do clássico mineiro na semifinal, enquanto o vencedor de Palmeiras x Santos encara o classificado de Vasco x Vitória.

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Além do sempre destacado valor da premiação — o campeão levará R$ 78 milhões —, a competição é a chance para Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória assegurarem um título nacional, o segundo mais importante na hierarquia do Brasil. O torneio ganha ainda mais relevância para os times da elite que estão mal no Brasileirão, casos principalmente de Grêmio, Internacional, Santos e Vasco.

Novidades na Copa do Brasil

A competição este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.

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Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil são definidos em sorteio na sede da CBF (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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