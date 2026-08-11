Técnico tenta convencer astro do Flamengo a voltar à seleção após recusa; entenda Jogador teria recusado amistosos antes da Copa do Mundo

O técnico da seleção do Chile, Nicolás Córdova, e o gerente da seleção, Felipe Correa, estiveram presentes no Maracanã no último domingo (9) com o objetivo de fazer com que o volante Erick Pulgar volte a atuar pela seleção do país. A comissão técnica chilena acompanhou de perto a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Vitória, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, jogo em que Pulgar marcou um golaço. A informação é do jornalista José Tomás Fernández.

Pulgar marcou golaço no Maracanã

Pulgar no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Sob os olhares de Córdova, O Flamengo venceu e Pulgar foi um dos grandes destaques da partida. O meio-campista abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com um chute de longa distância que acertou o ângulo do goleiro Lucas Arcanjo. O chileno teve uma atuação segura e conseguiu exercer controle no meio-campo até ser substituído.

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Meia do Flamengo já recusou convocações na seleção

A visita da comissão técnica do Chile ao Rio de Janeiro busca encerrar o período de afastamento entre a seleção e Pulgar de quase dois anos, visto que a última partida do jogador pelo país ocorreu em outubro de 2024.

O volante teria recusado convocações em duas oportunidades recentes, causando irritação na comissão técnica. Ele não atendeu ao chamado para amistosos contra Nova Zelândia e Cabo Verde, e também se ausentou dos compromissos contra Portugal e República Democrática do Congo, realizados pouco antes da Copa do Mundo de 2026. A justificativa do jogador teria sido uma sobrecarga muscular.

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Embora as ausências tenham sido justificadas oficialmente por questões pessoais ou recuperação de lesões, o comando técnico chileno teria interpretado os episódios como uma rejeição ao projeto da seleção. Relatos da imprensa chilena indicaram que Pulgar não pretendia "perder tempo" com testes sob o comando de um treinador interino, preferindo aguardar a oficialização de um técnico definitivo para retornar ao grupo.

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Com futuro indefinido no Flamengo, Pulgar faz parte do ciclo de 2030 no Chile

O movimento da comissão chilena acontece já visando a necessidade de referências técnicas para as próximas Eliminatórias. Felipe Correa teria sido o principal articulador para gerir os atritos entre o técnico e o atleta, que tem grande importância estratégica no planejamento do país.

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