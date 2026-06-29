Brasil já tem os primeiros amistosos após a Copa do Mundo de 2026 Austrália anuncia duas partidas diante do Brasil na Oceania

A Seleção Brasileira já começou a desenhar o calendário para o período pós-Copa do Mundo. Enquanto a equipe comandada por Carlo Ancelotti concentra todas as atenções na disputa do Mundial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também trabalha no planejamento para o próximo ciclo de jogos internacionais.

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A Federação Australiana anunciou neste domingo, por meio das redes sociais, que a Austrália enfrentará o Brasil em dois amistosos durante a Data Fifa de setembro. As partidas serão realizadas em território australiano e marcarão os primeiros compromissos da Seleção após o encerramento da Copa do Mundo.

O primeiro confronto está previsto para o dia 25 de setembro, na cidade de Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltarão a se enfrentar, desta vez em Brisbane.

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A Data Fifa do período será mais extensa do que o habitual. Ela acontecerá entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro, permitindo que as seleções realizem até quatro partidas oficiais no intervalo. Com isso, o planejamento da CBF não deve se limitar aos dois compromissos diante da Austrália.

A tendência é que a delegação brasileira siga viagem para o continente asiático após os amistosos em solo australiano. A ideia é disputar pelo menos mais uma partida durante a mesma janela internacional, aproveitando a logística da viagem. O adversário, no entanto, ainda não foi definido e deve ser anunciado nos próximos meses, conforme avancem as negociações da entidade.

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O planejamento faz parte da preparação para o novo ciclo da Seleção Brasileira, que terá como principal objetivo a formação da equipe já pensando na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 2030. A comissão técnica de Carlo Ancelotti pretende utilizar as Datas Fifa para dar sequência ao trabalho iniciado antes da Copa e observar novas opções para o elenco.

Antes de pensar no futuro, porém, o foco da Seleção está totalmente voltado para o Mundial. Nesta segunda-feira (29), o Brasil enfrenta o Japão, em Houston, pelo primeiro mata-mata da Copa do Mundo. A partida é eliminatória: quem vencer avança às oitavas de final, enquanto o derrotado dará adeus à competição.

Caso avance, a equipe brasileira seguirá na briga pelo hexacampeonato e permanecerá concentrada exclusivamente na campanha da Copa. Paralelamente, no entanto, a confirmação dos amistosos contra a Austrália já garante que a Seleção terá uma agenda internacional definida logo após o fim do torneio, iniciando oficialmente um novo capítulo sob o comando de Carlo Ancelotti.

Brasil fará dois amistosos contra a Austrália após a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

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