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Brasil x Japão: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Em Houston, Seleção inicia a caminhada no mata-mata rumo ao hexa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 21:00
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Brasil e Japão se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026
Brasil e Japão se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 (Arte: Lance!)

A Seleção Brasileira estreia no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão, em jogo válido pela segunda fase da competição. A partida vale vaga nas oitavas de final e será disputada no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. ➡️ Clique para assistir no Sportv

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    • Em caso de empate no tempo regulamentar, o jogo segue com 30 minutos de prorrogação divididos em dois tempos. Se o resultado persistir, o classificado será conhecido nos pênaltis. Quem passar deste duelo encara o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam na terça-feira (30).

    Ficha do jogo

    BRA
    JAP
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    29/06/2026, 14:00
    Local
    NRG Stadium, Houston (EUA)
    Árbitro
    Maurizio Mariani (ITA)
    Assistentes
    Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
    Var
    Stephane De Almeida (SUI)
    Onde assistir
    Clique para assistir no Sportv

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    Invicto na fase inicial da Copa do Mundo, o Brasil liderou o Grupo C com sete pontos. Após o empate em 1 a 1 com Marrocos na estreia, a Canarinho confirmou o favoritismo diante do Haiti e da Escócia, vencendo ambas as partidas por 3 a 0. Os resultados foram importantes para colocar a equipe de Carlo Ancelotti em um chaveamento considerado acessível, além de levantar a moral dos jogadores.

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    Em entrevista coletiva, o treinador da Seleção evitou confirmar oficialmente os 11 titulares, mas a tendência é que a escalação utilizada na vitória sobre os escoceses seja repetida. Assim, Rayan ganha novamente a oportunidade de começar no lugar de Raphinha, lesionado, enquanto Neymar segue como opção no banco de reservas.

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    Dono de um dos estilos de jogo mais intensos desta Copa, o Japão representa o primeiro grande desafio do Brasil desde o empate com Marrocos. Os japoneses avançaram em segundo lugar no Grupo F, após os empates contra Holanda (2 a 2) e Suécia (1 a 1) e a goleada sobre a Tunísia (4 a 0).

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    O técnico Hajime Moriyasu segue sem contar com Takefusa Kubo, craque japonês que desfalca a equipe desde a estreia contra a Holanda, quando foi substituído por lesão. Na linha de três zagueiros, o capitão Ko Itakura deve perder espaço. Ritsu Doan e Keito Nakamura podem atuar tanto pelos lados, abrindo a possibilidade de escalação de alas defensivos, quanto como segundo atacantes, dando apoio ao centroavante Ayase Ueda.

    Tudo sobre Brasil x Japão (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Brasil 🆚 Japão
    Copa do Mundo 2026 – Segunda Fase

    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
    📍 Local: NRG Stadium, Houston (EUA)
    👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV e Globoplay

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🟡 Brasil
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

    🔵 Japão
    Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda e Daichi Kamada; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

    Brasil e Japão se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026
    Brasil e Japão se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 (Arte: Lance!)

    Brasil x Japão
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