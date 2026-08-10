Olheiro Lance!: cinco 'planos B' para reforçar o ataque do Flamengo Rubro-Negro se frustrou nas negociações por Thiago Almada e Luiz Henrique

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Depois de se frustrar nas tentativas de contratação de Thiago Almada e Luiz Henrique, o Flamengo procura outras opções no mercado para preencher o elenco. O Rubro-Negro quer um meia-atacante que possa substituir Arrascaeta e um ponta-direita com capacidade para assumir a titularidade. Pensando nisso, o Olheiro Lance! separou nomes que se encaixam no perfil desejado.

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Olheiro Lance!: quem poderia reforçar o Flamengo?

Evander (FC Cincinnati) — meia-atacante

Evander já foi apontado como alvo do Flamengo em outros momentos. Revelado pelo Vasco, o meia não cumpriu as altas expectativas no início da carreira. No entanto, teve sucesso ao se transferir para o Midtjylland, da Dinamarca, onde passou quatro temporadas. Depois, chegou aos Estados Unidos e virou uma das referências da Major League Soccer (MLS).

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Entre 2023 e 2024, defendeu o Portland Timbers. Em 2025, foi para o FC Cincinnati. Dono de ótimo chute de fora da área e criativo, o brasileiro de 28 anos soma números impressionantes em solo norte-americano — ao longo desse período, marcou 60 gols e deu 52 assistências em 126 jogos. Em grande fase, está avaliado em 16 milhões de euros (R$ 93 milhões) pelo Transfermarkt.

Evander em 2026:

22 jogos (20 como titular) 12 gols 12 assistências 84% de acerto no passe 30,5 passes certos por jogo 2,9 passes decisivos por jogo 16 grandes chances criadas 68% de acerto nas bolas longas 45% de eficiência nos dribles 2,8 bolas recuperadas por jogo

Evander controla a bola para o FC Cincinnati em jogo da MLS (Foto: Jeff Dean / / AFP)

Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara) — meia-atacante / ponta

Alvarado foi um dos destaques do México na Copa do Mundo de 2026. Canhoto, habilidoso e técnico, o jogador do Chivas Guadalajara poderia ser uma "contratação 2 em 1" para o Flamengo, já que atua preferencialmente pela direita, mas também joga centralizado. O atleta de 27 anos vive ótima fase e se notabiliza pelo um contra um, condução de bola e criatividade.

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Experiente, o atacante já fez 73 jogos pela seleção mexicana e está no Chivas desde 2021. Avaliado em 10 milhões de euros (R$ 58 milhões), ainda não teve experiência em clube de fora do seu país natal.

Roberto Alvarado em 2026:

32 jogos (30 como titular) 4 gols 5 assistências 8 grandes chances criadas 2,2 passes decisivos por jogo 1,9 finalizações por jogo (0,8 no gol) 44% de eficiência nos dribles 1,0 drible certo por jogo 60% de conversão em grandes chances 4,6 duelos ganhos por jogo 1,7 faltas sofridas por jogo

Roberto Alvarado disputa a bola com jogador do Los Angeles FC em jogo da Leagues Cup (Foto: Kevin Terrell / AFP)

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Martín Ojeda (Orlando City) — meia-atacante / ponta

Assim como Evander, o argentino Ojeda se firmou no futebol norte-americano com temporadas de números brilhantes. Também canhoto, o meia é quase um segundo atacante e se notabiliza pelo poder de finalização, mas também pode jogar aberto nos lados do campo. Depois de um início sem tanto destaque em sua terra natal, viveu grande 2022 pelo Godoy Cruz e se transferiu para o Orlando City. No atual clube, soma 44 gols e 31 assistências em 148 jogos.

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Antes de rumar para a MLS, Ojeda despertou interesse do Botafogo. Atualmente, aos 27 anos, está avaliado em nove milhões de euros (R$ 52 milhões). Tal qual Alvarado, poderia suprir as duas carências do Flamengo.

Martín Ojeda em 2026:

18 jogos (17 como titular) 11 gols 3 grandes chances criadas 1,5 passes decisivos por jogo 3,2 finalizações por jogo (1,5 no gol) 36% de eficiência nos dribles 0,6 drible certo por jogo 31% de conversão em grandes chances 1,8 duelos ganhos por jogo 0,9 falta sofrida por jogo

Martín Ojeda celebra vitória do Orlando City (Foto: Divulgação / Orlando City SC)

Malcom (Al-Hilal) — ponta

Campeão brasileiro pelo Corinthians e com passagem pelo Barcelona, Malcom seria o plano B perfeito para Luiz Henrique: ponta-direita canhoto, habilidoso, de 1x1, que sempre encara o marcador adversário. Segundo a imprensa internacional, pode estar de saída do Al-Hilal, que desejaria abrir espaço no limite de estrangeiros permitidos no elenco.

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Por outro lado, vários fatores complicariam a contratação do jogador: o altíssimo salário, o interesse do futebol europeu e a vontade do clube saudita de recuperar parte dos 60 milhões de euros investidos para tirar Malcom do Zenit em 2023. Atualmente, o brasileiro de 29 anos está avaliado em € 18 milhões (R$ 105 milhões).

Malcom em 2026:

26 jogos (24 como titular) 3 gols 6 assistências 14 grandes chances criadas 2,2 passes decisivos por jogo 1,5 finalizações por jogo (0,6 no gol) 47% de eficiência nos dribles 0,6 drible certo por jogo 27% de conversão em grandes chances 3,0 duelos ganhos por jogo 1,2 faltas sofridas por jogo

Malcom olha concentrado durante jogo do Al-Hilal (Foto: François Nel / AFP)

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Claudio Echeverri (Manchester City) — meia-atacante

Echeverri, de apenas 20 anos, seria um perfil de contratação bem diferente dos demais. Formado no River Plate, o meia foi destaque na seleção de base argentina e se transferiu para o Manchester City. Desde então, já foi emprestado para Bayer Leverkusen e Girona, sem muito sucesso. Atualmente, faz pré-temporada com o estrelado elenco inglês, mas é bem possível que seja novamente cedido por empréstimo, cenário em que o Flamengo poderia aparecer.

Claudio Echeverri em 2026:

17 jogos (5 como titular) 1 gol 1 assistência 2 grandes chances criadas 0,5 passe decisivo por jogo 1,2 finalizações por jogo (0,4 no gol) 61% de eficiência nos dribles 0,9 drible certo por jogo 50% de conversão em grandes chances 2,2 duelos ganhos por jogo 0,8 falta sofrida por jogo