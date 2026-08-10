Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Olheiro Lance!: cinco 'planos B' para reforçar o ataque do Flamengo

Rubro-Negro se frustrou nas negociações por Thiago Almada e Luiz Henrique

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
José Boto desembarca em Buenos Aires para jogo do Flamengo na Recopa Sul-Americana
José Boto desembarca em Buenos Aires para jogo do Flamengo; diretor de futebol negocia contratações do clube (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

Carregando conteúdo exclusivo...

Depois de se frustrar nas tentativas de contratação de Thiago Almada e Luiz Henrique, o Flamengo procura outras opções no mercado para preencher o elenco. O Rubro-Negro quer um meia-atacante que possa substituir Arrascaeta e um ponta-direita com capacidade para assumir a titularidade. Pensando nisso, o Olheiro Lance! separou nomes que se encaixam no perfil desejado.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Olheiro Lance!: quem poderia reforçar o Flamengo?

Evander (FC Cincinnati) — meia-atacante

Evanderfoi apontado como alvo do Flamengo em outros momentos. Revelado pelo Vasco, o meia não cumpriu as altas expectativas no início da carreira. No entanto, teve sucesso ao se transferir para o Midtjylland, da Dinamarca, onde passou quatro temporadas. Depois, chegou aos Estados Unidos e virou uma das referências da Major League Soccer (MLS).

continua após a publicidade

Entre 2023 e 2024, defendeu o Portland Timbers. Em 2025, foi para o FC Cincinnati. Dono de ótimo chute de fora da área e criativo, o brasileiro de 28 anos soma números impressionantes em solo norte-americano — ao longo desse período, marcou 60 gols e deu 52 assistências em 126 jogos. Em grande fase, está avaliado em 16 milhões de euros (R$ 93 milhões) pelo Transfermarkt.

Evander em 2026:

  1. 22 jogos (20 como titular)
  2. 12 gols
  3. 12 assistências
  4. 84% de acerto no passe
  5. 30,5 passes certos por jogo
  6. 2,9 passes decisivos por jogo
  7. 16 grandes chances criadas
  8. 68% de acerto nas bolas longas
  9. 45% de eficiência nos dribles
  10. 2,8 bolas recuperadas por jogo
Evander controla a bola para o FC Cincinatti em jogo da MLS
Evander controla a bola para o FC Cincinnati em jogo da MLS (Foto: Jeff Dean / / AFP)

Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara) — meia-atacante / ponta

Alvarado foi um dos destaques do México na Copa do Mundo de 2026. Canhoto, habilidoso e técnico, o jogador do Chivas Guadalajara poderia ser uma "contratação 2 em 1" para o Flamengo, já que atua preferencialmente pela direita, mas também joga centralizado. O atleta de 27 anos vive ótima fase e se notabiliza pelo um contra um, condução de bola e criatividade.

continua após a publicidade

Experiente, o atacante já fez 73 jogos pela seleção mexicana e está no Chivas desde 2021. Avaliado em 10 milhões de euros (R$ 58 milhões), ainda não teve experiência em clube de fora do seu país natal.

Roberto Alvarado em 2026:

  1. 32 jogos (30 como titular)
  2. 4 gols
  3. 5 assistências
  4. 8 grandes chances criadas
  5. 2,2 passes decisivos por jogo
  6. 1,9 finalizações por jogo (0,8 no gol)
  7. 44% de eficiência nos dribles
  8. 1,0 drible certo por jogo
  9. 60% de conversão em grandes chances
  10. 4,6 duelos ganhos por jogo
  11. 1,7 faltas sofridas por jogo
Roberto Alvarado disputa a bola com jogador do Los Angeles FC em jogo da Leagues Cup
Roberto Alvarado disputa a bola com jogador do Los Angeles FC em jogo da Leagues Cup (Foto: Kevin Terrell / AFP)

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Martín Ojeda (Orlando City) — meia-atacante / ponta

Assim como Evander, o argentino Ojeda se firmou no futebol norte-americano com temporadas de números brilhantes. Também canhoto, o meia é quase um segundo atacante e se notabiliza pelo poder de finalização, mas também pode jogar aberto nos lados do campo. Depois de um início sem tanto destaque em sua terra natal, viveu grande 2022 pelo Godoy Cruz e se transferiu para o Orlando City. No atual clube, soma 44 gols e 31 assistências em 148 jogos.

continua após a publicidade

Antes de rumar para a MLS, Ojeda despertou interesse do Botafogo. Atualmente, aos 27 anos, está avaliado em nove milhões de euros (R$ 52 milhões). Tal qual Alvarado, poderia suprir as duas carências do Flamengo.

Martín Ojeda em 2026:

  1. 18 jogos (17 como titular)
  2. 11 gols
  3. 3 grandes chances criadas
  4. 1,5 passes decisivos por jogo
  5. 3,2 finalizações por jogo (1,5 no gol)
  6. 36% de eficiência nos dribles
  7. 0,6 drible certo por jogo
  8. 31% de conversão em grandes chances
  9. 1,8 duelos ganhos por jogo
  10. 0,9 falta sofrida por jogo
Martín Ojeda celebra vitória do Orlando City
Martín Ojeda celebra vitória do Orlando City (Foto: Divulgação / Orlando City SC)

Malcom (Al-Hilal) — ponta

Campeão brasileiro pelo Corinthians e com passagem pelo Barcelona, Malcom seria o plano B perfeito para Luiz Henrique: ponta-direita canhoto, habilidoso, de 1x1, que sempre encara o marcador adversário. Segundo a imprensa internacional, pode estar de saída do Al-Hilal, que desejaria abrir espaço no limite de estrangeiros permitidos no elenco.

continua após a publicidade

Por outro lado, vários fatores complicariam a contratação do jogador: o altíssimo salário, o interesse do futebol europeu e a vontade do clube saudita de recuperar parte dos 60 milhões de euros investidos para tirar Malcom do Zenit em 2023. Atualmente, o brasileiro de 29 anos está avaliado em € 18 milhões (R$ 105 milhões).

Malcom em 2026:

  1. 26 jogos (24 como titular)
  2. 3 gols
  3. 6 assistências
  4. 14 grandes chances criadas
  5. 2,2 passes decisivos por jogo
  6. 1,5 finalizações por jogo (0,6 no gol)
  7. 47% de eficiência nos dribles
  8. 0,6 drible certo por jogo
  9. 27% de conversão em grandes chances
  10. 3,0 duelos ganhos por jogo
  11. 1,2 faltas sofridas por jogo
Malcom olha concentrado durante jogo do Al-Hilal
Malcom olha concentrado durante jogo do Al-Hilal (Foto: François Nel / AFP)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Claudio Echeverri (Manchester City) — meia-atacante

Echeverri, de apenas 20 anos, seria um perfil de contratação bem diferente dos demais. Formado no River Plate, o meia foi destaque na seleção de base argentina e se transferiu para o Manchester City. Desde então, já foi emprestado para Bayer Leverkusen e Girona, sem muito sucesso. Atualmente, faz pré-temporada com o estrelado elenco inglês, mas é bem possível que seja novamente cedido por empréstimo, cenário em que o Flamengo poderia aparecer.

Claudio Echeverri em 2026:

  1. 17 jogos (5 como titular)
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 2 grandes chances criadas
  5. 0,5 passe decisivo por jogo
  6. 1,2 finalizações por jogo (0,4 no gol)
  7. 61% de eficiência nos dribles
  8. 0,9 drible certo por jogo
  9. 50% de conversão em grandes chances
  10. 2,2 duelos ganhos por jogo
  11. 0,8 falta sofrida por jogo
Echeverri comemora gol de falta contra o Al-Ain no Super Mundial de Clubes
Echeverri comemora gol de falta contra o Al-Ain no Super Mundial de Clubes (Foto: Alex Grimm / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Flamengo buscou dois jogadores da Europa para reforçar o elenco (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Fora de Campo

Eric Faria dispara sobre janela frustrada do Flamengo

Há 40 minutos
Capa do livro Flamengo contra todos

Fora de Campo

Escritor promete provar que Flamengo é o 'maior do Brasil' em novo livro

Há 1 hora
Jogadores do Flamengo na partida contra o Vitória

Flamengo

Com outra postura, Flamengo dá resposta no Maracanã antes do jogo mais importante do ano

Há 3 horas
Pulgar e Bruno Henrique comemoram gol em Flamengo x Vitória

Flamengo

Dê suas notas: quem foi o melhor em campo em Flamengo x Vitória?

Há 10 horas
Leonardo Jardim no comando do Flamengo

Flamengo

Jardim rebate críticas no Flamengo e cita Filipe Luís: 'É melhor mudar de trabalho'

Há 11 horas
Jardim em coletiva de imprensa do Flamengo

Flamengo

Jardim enaltece evolução do Flamengo e projeta partida contra o Cruzeiro

Há 11 horas
Mais LANCE!
Bruno Henrique celebra gol contra o Vitória no Maracanã

Caça ao Palmeiras? BH prega calma e põe foco na Libertadores

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Classificação do Brasileirão: o que separa Palmeiras e Flamengo?

Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão

Em noite de golaços, Flamengo bate Vitória e diminui diferença para o Palmeiras

Pulgar comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão

Gol antológico em Flamengo x Vitória choca torcedores: 'Absurdo'

Bruno Henrique comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão

Veja os gols do Flamengo sobre o Vitória no Brasileirão

Usando casaco marrom, Leonardo Jardim observa preocupado com mão no queixo

Com desfalques importantes, Flamengo define escalação para enfrentar o Vitória

Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo

Flamengo tem desfalques de última hora para enfrentar o Vitória

Na situação, Mônaco derrotou o clube inglês por 3 a 2 (Foto: Reprodução/ASMônaco)

Filipe Luís vira contra Liverpool, e torcida do Flamengo reage

Alex Luna celebra gol da vitória do Instituto de Córdoba em jogo do Campeonato Argentino

Novo Almada? Conheça Alex Luna, monitorado pelo Flamengo

Alex Luna em ação pelo Instituto Córdoba, da Argentina

Flamengo procura representantes do meia-atacante argentino Alex Luna

Bola entra na rede em jogo da Copa do Mundo

Clique e vote: no Dia dos Pais, escolha a 'paternidade' mais significativa do Brasil

Jogadores do Flamengo em treino no Ninho do Urubu

Opinião: sem reforços, elenco do Flamengo precisa reagir e dar respostas

Bola atinge a rede em jogo entre Palmeiras e Ceará no Brasileirão

Dia dos Pais: as maiores 'paternidades' entre o G-12 do futebol brasileiro