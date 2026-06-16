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Balanço do Dia: Neymar evolui; Espanha, Bélgica e Uruguai tropeçam na Copa

Competição segue agitada enquanto o camisa 10 da Seleção Brasileira busca voltar aos gramados

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/06/2026 12:23
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Neymar mantém expectativa de estreia na Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
Neymar mantém expectativa de estreia na Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

A segunda-feira (15) de Copa do Mundo foi marcada por um resultado histórico envolvendo a Espanha, que não saiu do 0 a 0 diante de Cabo Verde em Atlanta, e pelo empate entre Bélgica e Egito na abertura do Grupo G. A rodada ainda teve como destaque a atuação do goleiro Vozinha, que garantiu a resistência da equipe cabo-verdiana.

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    • Fora das quatro linhas, a situação de Neymar segue em acompanhamento pelo departamento médico da Seleção Brasileira: exames recentes indicam evolução positiva na recuperação de uma lesão na panturrilha direita, embora o retorno aos gramados ainda dependa da conclusão das próximas etapas do tratamento.

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    Balanço do Dia da Copa do Mundo

    Zebra entre Espanha x Cabo Verde

    Em Atlanta, nos Estados Unidos, a poderosa seleção da Espanha, uma das favoritas ao título da competição, pressionou, mas não conseguiu furar a defesa de Cabo Verde e ficou no empate em 0 a 0, resultado histórico para a equipe cabo-verdiana, que disputa a competição pela primeira vez.

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    O grande nome da partida foi o goleiro Vozinha, de 40 anos. Com diversas intervenções importantes, o arqueiro de Cabo Verde neutralizou o forte ataque da seleção campeã europeia.

    Na segunda rodada, no domingo (21), a Fúria volta a campo às 13h para enfrentar a Arábia Saudita. Cabo Verde, por sua vez, joga contra o Uruguai mais tarde, às 19h.

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    Bélgica x Egito

    Bélgica e Egito ficaram no empate nesta segunda-feira (15), na abertura do Grupo G da Copa do Mundo. Organizada defensivamente e eficiente nos contra-ataques, a seleção africana anulou boa parte das ações ofensivas dos europeus e chegou a controlar o resultado durante grande parte da partida. No entanto, um gol contra de Hany, no segundo tempo, decretou o empate por 1 a 1.

    Agora, a Bélgica encara o Irã no próximo sábado, enquanto o Egito enfrenta a Nova Zelândia.

    Bélgica e Egito ficaram no empate (Foto: EFE/EPA/Stephen Brashear/Folhapress)
    Bélgica e Egito ficaram no empate (Foto: EFE/EPA/Stephen Brashear/Folhapress)

    Neymar avança em recuperação

    A recuperação de Neymar segue dentro do planejamento traçado pelo departamento médico da Seleção Brasileira. O atacante realizou uma nova ressonância magnética nesta segunda-feira (15), como parte do protocolo de acompanhamento da lesão de grau 2 na panturrilha direita, mas a expectativa de vê-lo novamente em campo precisará esperar mais alguns dias

    A realização de novos exames durante o processo de recuperação é considerada uma prática comum tanto em clubes quanto em seleções. O objetivo é monitorar a evolução da cicatrização da lesão e garantir que cada etapa do retorno às atividades seja cumprida sem riscos de uma recaída.

    A CBF não divulgou oficialmente o resultado da ressonância. No entanto, o Lance! apurou que o exame apresentou um cenário positivo e dentro das projeções estabelecidas pelo departamento médico da Seleção Brasileira desde o diagnóstico da contusão, no dia 27 de maio. A avaliação reforçou a confiança da comissão técnica de que o camisa 10 poderá iniciar uma nova fase do tratamento nos próximos dias.

    Uruguai x Arábia Saudita

    Uruguai e Arábia Saudita empataram por 1 a 1 no Hard Rock Stadium, em Miami. A Celeste teve mais posse de bola no início, mas viu a seleção saudita crescer na reta final do primeiro tempo e abrir o placar com Al-Amri. Na segunda etapa, após intensa pressão, os uruguaios buscaram a igualdade aos 35 minutos com Maxi Araujo, que aproveitou rebote na área.

    Irã x Nova Zelânda

    O último jogo da noite teve emoção até o fim. Em jogadaça de Chris Wood, a Nova Zelândia surpreendeu e abriu o placar com Elijah Just logo aos sete minutos. Aos 32, Razaeian empatou. No início da segunda etapa, Elijah colocou os azarões na frente novamente. Depois disso, foi pressão iraniana até o fim. Mas o ataque só foi suficiente para conseguir o empate, com gol de Mohebi, aos 19 minutos da segunda etapa.

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