Neymar realiza exame e segue planejamento na Seleção; entenda Comissão técnica espera que jogador treine com a bola ainda esta semana

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A recuperação de Neymar segue dentro do planejamento traçado pelo departamento médico da Seleção Brasileira. O atacante realizou uma nova ressonância magnética nesta segunda-feira (15), como parte do protocolo de acompanhamento da lesão de grau 2 na panturrilha direita, mas a expectativa de vê-lo novamente em campo precisará esperar mais alguns dias.

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A realização de novos exames durante o processo de recuperação é considerada uma prática comum tanto em clubes quanto em seleções. O objetivo é monitorar a evolução da cicatrização da lesão e garantir que cada etapa do retorno às atividades seja cumprida sem riscos de uma recaída.

A CBF não divulgou oficialmente o resultado da ressonância. No entanto, o Lance! apurou que o exame apresentou um cenário positivo e dentro das projeções estabelecidas pelo departamento médico da Seleção Brasileira desde o diagnóstico da contusão, no dia 27 de maio. A avaliação reforçou a confiança da comissão técnica de que o camisa 10 poderá iniciar uma nova fase do tratamento nos próximos dias.

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➡️ Seleção Brasileira treina sem Neymar e mais três nesta segunda

Nos bastidores, a expectativa era grande para que Neymar aparecesse no gramado já nesta segunda-feira (15). A movimentação do jogador vinha sendo acompanhada de perto pelos jornalistas desde a estreia da Seleção na Copa do Mundo. Contudo, a tendência é que o retorno aos trabalhos em campo aconteça ao longo desta semana, respeitando o cronograma previamente estabelecido.

Apesar da evolução considerada satisfatória, a ausência de atividades com bola neste início de semana praticamente elimina qualquer possibilidade de o atacante ser relacionado por Carlo Ancelotti para o compromisso da próxima sexta-feira (19), diante do Haiti, na Filadélfia. A comissão técnica trabalha com cautela e não pretende acelerar o processo de recuperação de uma de suas principais estrelas.

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Neymar sofreu a lesão no dia 17 de maio, em jogo do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, vem realizando tratamento intensivo com acompanhamento diário dos profissionais da Seleção. A prioridade da CBF é ter o jogador em plenas condições físicas para a sequência da competição, especialmente pensando nos confrontos decisivos que se aproximam.

Enquanto aguarda o retorno do craque, o Brasil busca sua primeira vitória no Mundial. A equipe comandada por Ancelotti estreou com empate por 1 a 1 diante de Marrocos, em Nova Jersey, resultado que deixou a Seleção na terceira colocação do Grupo C, com um ponto conquistado. A liderança da chave pertence à Escócia, que soma três pontos, enquanto Marrocos aparece na segunda posição, também com um ponto, mas levando vantagem nos critérios de desempate.

Diante desse cenário, o duelo contra o Haiti ganha contornos ainda mais importantes para as pretensões brasileiras na competição. E, mesmo sem Neymar à disposição, a expectativa dentro da delegação é de que a equipe dê uma resposta em campo enquanto aguarda a volta de seu principal camisa 10.

Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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