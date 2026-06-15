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Neymar inicia nova fase da recuperação e mira retorno na Copa

Jogador deve treinar em campo nesta segunda-feira (15) nos EUA

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
15/06/2026 09:02
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Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira
Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A segunda-feira (15) tem tudo para representar um marco importante na trajetória de Neymar durante a Copa do Mundo de 2026. Após quase três semanas de tratamento intensivo, o camisa 10 da Seleção Brasileira deve voltar a realizar atividades em campo, iniciando uma nova fase do processo de recuperação da lesão grau 2 na panturrilha direita que o afastou da estreia do Brasil no torneio.

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    • O retorno aos gramados ainda não significa que Neymar estará à disposição de Carlo Ancelotti nos próximos dias, mas representa um avanço significativo dentro do cronograma traçado pelo departamento médico da Seleção. A expectativa da comissão técnica é que o jogador seja preparado para atuar no terceiro compromisso do Brasil na fase de grupos, diante da Escócia, no dia 24 de junho, em Miami.

    No dia 27 de maio, após exame de ressonância magnética realizado em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, confirmou que Neymar havia sofrido uma lesão grau 2 na panturrilha. Na ocasião, o médico estimou um período de recuperação entre duas e três semanas. Nesta segunda-feira, o atacante completa 19 dias de tratamento, prazo que se encaixa exatamente na previsão inicial feita pela equipe médica.

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    Desde a chegada da delegação aos Estados Unidos, Neymar vem cumprindo uma rotina intensa de recuperação. O trabalho tem sido conduzido pelo coordenador de preparação física da Seleção, Cristiano Nunes, e pelo fisioterapeuta Rafael Martini. Durante esse período, o jogador alternou sessões de fisioterapia, fortalecimento muscular e atividades específicas de preparação física, sempre acompanhado de perto pelos profissionais da CBF.

    Mesmo sem condições de entrar em campo, Neymar está longe de ser uma preocupação para Carlo Ancelotti. Pelo contrário. O atacante tem desempenhado um papel relevante dentro da concentração brasileira. Experiente e vivendo sua quarta Copa do Mundo, o camisa 10 tem sido uma espécie de mentor para os atletas mais jovens do elenco.

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    Na estreia contra o Marrocos, no último sábado (13), em Nova Jersey, Neymar passou praticamente toda a partida ao lado de Endrick no banco de reservas. Entre uma jogada e outra, o veterano conversava com o jovem atacante, orientava posicionamentos e compartilhava impressões sobre a partida. A cena chamou atenção e reforçou uma faceta cada vez mais presente do craque: a de liderança nos bastidores.

    A tendência é que Neymar ainda não reúna condições físicas para enfrentar o Haiti, na próxima quinta-feira (19), na Filadélfia. A comissão técnica trabalha sem pressa, priorizando uma recuperação completa para evitar qualquer risco de agravamento da lesão. O planejamento prevê que ele esteja próximo da condição ideal justamente para o duelo contra a Escócia, último compromisso brasileiro na fase de grupos.

    Se a recuperação avançar conforme o esperado, Neymar poderá escrever mais um capítulo de superação em sua história com a Seleção. Afinal, problemas físicos acabaram se tornando uma marca indesejada de suas participações em Copas do Mundo.

    Em 2014, quando vivia o auge técnico da carreira, o atacante sofreu a famosa fratura na vértebra após uma joelhada nas costas durante as quartas de final contra a Colômbia, encerrando precocemente sua participação no torneio disputado em casa.

    Quatro anos depois, na Rússia, precisou travar uma corrida contra o tempo para se recuperar de uma fratura no metatarso sofrida meses antes da competição. Conseguiu chegar à Copa, mas viu o Brasil ser eliminado pela Bélgica nas quartas de final.

    Em 2022, no Catar, o roteiro voltou a se repetir. Neymar sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo logo na estreia contra a Sérvia, desfalcou a equipe na sequência da fase de grupos e retornou apenas no mata-mata. Nas quartas de final contra a Croácia, marcou um golaço na prorrogação, mas não conseguiu evitar a eliminação brasileira nos pênaltis.

    Agora, em 2026, o desafio é diferente. Pela primeira vez, Neymar tenta vencer uma corrida contra o relógio ainda durante a fase de grupos. O retorno aos treinamentos em campo representa apenas mais um passo, mas é justamente o passo que aproxima o camisa 10 do que todo o Brasil espera: vê-lo novamente protagonista dentro das quatro linhas quando a Copa começar a entrar em sua fase decisiva.

    Neymar utiliza esteira de última geração no CT do New York Red Bulls (Foto: Nelson Terme / CBF)
    Neymar utiliza esteira de última geração no CT do New York Red Bulls (Foto: Nelson Terme / CBF)

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