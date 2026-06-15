Dê suas notas: Uruguai e Arábia Saudita empatam pela Copa do Mundo
Uruguaios empataram com sauditas por 1 a 1
Uruguai e Arábia Saudita se enfrentaram nesta segunda-feira (15), no segundo confronto do Grupo H do dia na Copa do Mundo, e empataram em 1 a 1 numa partida emocionante. Abdulelah Al-Amrai marcou o gol dos sauditas na primeira etapa, enquanto Maximiliano Araújo igual o marcado para os uruguaios no segundo tempo.
Fora da Copa, Suárez assiste a jogo do Uruguai contra Arábia Saudita no estádio
Sem Arrascaeta, Uruguai tropeça na estreia da Copa do Mundo contra Arábia Saudita
Quando Arrascaeta poderá jogar pelo Uruguai na Copa? Veja prazo de recuperação
A Celeste, repleta de jogadores que atuam no futebol brasileiro na segunda etapa, mordeu e pressionou, mas não conseguiu a virada. De La Cruz, meia do Flamengo, entrou e ditou o ritmo na meia-lua distribuindo passes e ajudando a seleção a controlar a posse de bola na etapa final.
➡️ Quando Arrascaeta poderá jogar pelo Uruguai na Copa? Veja prazo de recuperação
Já Canobbio ofereceu perigo pela ala direita, frequentemente associando com Varela, lateral do Flamengo. O desempenho dos 'brasileiros' do Uruguai não foi o suficiente para buscar a vitória.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Avalie o desempenho dos jogadores da seleção uruguaia
➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções
Avalie o desempenho dos jogadores da Arábia Saudita
Tudo sobre