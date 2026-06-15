Dê suas notas: Uruguai e Arábia Saudita empatam pela Copa do Mundo Uruguaios empataram com sauditas por 1 a 1

Uruguai e Arábia Saudita se enfrentaram nesta segunda-feira (15), no segundo confronto do Grupo H do dia na Copa do Mundo, e empataram em 1 a 1 numa partida emocionante. Abdulelah Al-Amrai marcou o gol dos sauditas na primeira etapa, enquanto Maximiliano Araújo igual o marcado para os uruguaios no segundo tempo.

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A Celeste, repleta de jogadores que atuam no futebol brasileiro na segunda etapa, mordeu e pressionou, mas não conseguiu a virada. De La Cruz, meia do Flamengo, entrou e ditou o ritmo na meia-lua distribuindo passes e ajudando a seleção a controlar a posse de bola na etapa final.

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Jogadores do Uruguai comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Já Canobbio ofereceu perigo pela ala direita, frequentemente associando com Varela, lateral do Flamengo. O desempenho dos 'brasileiros' do Uruguai não foi o suficiente para buscar a vitória.

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