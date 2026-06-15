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Corinthians: Vozinha, de Cabo Verde, substituiu Hugo Souza em clube europeu

Goleiro assumiu vaga deixada por brasileiro em time de Portugal após ida ao Timão

PorLance!São Paulo (SP)
15/06/2026 16:15
Atualizado há 4 minutos
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Vozinha fechou o gol no confronto contra a Espanha (Foto: EFE/Lavandeira Jr/FolhaPress)
Vozinha fechou o gol no confronto contra a Espanha (Foto: EFE/Lavandeira Jr/FolhaPress)
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Principal nome de Cabo Verde no empate por 0 a 0 contra a Espanha, na estreia da seleção africana em Copas do Mundo, o goleiro Vozinha tem uma história que envolve Hugo Souza e o Corinthians.

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    • Vozinha defendia o AS Trenčín, da Eslováquia, quando recebeu uma proposta do Chaves, de Portugal, para substituir o goleiro brasileiro. A negociação foi concluída após a transferência de Hugo Souza para o Corinthians.

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    O goleiro está sem clube desde o fim de seu contrato com o CD Chaves, de Portugal, encerrado antes do início da Copa do Mundo. Ao longo da carreira, defendeu Progresso (Angola), Zimbru Chisinau (Moldávia), AEL Limassol (Chipre), AS Trencin (Eslováquia) e Gil Vicente (Portugal).

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    Hugo Souza - Chaves
    Hugo Souza deixou o Chaves para defender o Corinthians (Foto: Divulgação / Chaves)

    Apelido Vozinha

    O nome de batismo do atleta é Josimar Évora Dias. Ele recebeu o nome em homenagem a Josimar Higino Pereira, ex-lateral-direito revelado pelo Botafogo e que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986.

    O apelido "Vozinha" surgiu na infância. Criado pelos avós, o goleiro costumava recorrer a eles em situações de conflito com outras crianças durante brincadeiras na rua.

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    Números da estreia

    A atuação e os números de Vozinha contra a Espanha falam por si. O goleiro cabo-verdiano não foi vazado diante da segunda melhor seleção do mundo e realizou sete defesas na partida. A atuação, segundo o Sofascore, foi avaliada em 9,7 pontos.

    Além das defesas em finalizações, o arqueiro ainda afastou três bolas da área da seleção africana.

    No jogo, a Espanha finalizou 27 vezes contra Cabo Verde. Desses lances, apenas sete tiveram direção ao gol defendido por Vozinha, que conseguiu intervir em todas. Em contrapartida, Cabo Verde finalizou seis vezes contra a meta de Unai Simón.

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