Capitão da Holanda detona pausa para hidratação: 'É um corte comercial' Zagueiro questiona a necessidade das interrupções durante as partidas

O zagueiro Virgil van Dijk, capitão da seleção holandesa, criticou o excesso de pautas técnicas durante a Copa do Mundo.

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Em entrevista após o empate da Holanda com o Japão por 1 a 1, o veterano afirmou que há exagero no uso dessas pautas para fins comerciais e que as pausas precisam ser analisadas em cada jogo individualmente, não uma decisão para todas partidas.

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— As pausas para hidratação são um pouco curiosas. Estava vendo quase todos os jogos até hoje e, cada vez que acontece um corte comercial, é um pouco... Bem, não é algo que eu goste, e acho que também não é agradável para quem está vendo pela televisão — disse o capitão da Holanda.

— Acho que para os espectadores neutros na TV também não é bom. Então, se estiver muito calor, seria bom incluí-las, mas acho que é preciso analisar isso em cada jogo, separadamente, na minha opinião. Mas acho que já falei o suficiente sobre isso — completou.

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A pausa para hidratação é uma recomendação da Fifa para todos os jogos da Copa do Mundo. Não há um tempo exato para a paralisação, mas recomenda-se que ocorra por volta dos 22 minutos. A regra vale, inclusive, para estádios em que existe ar-condicionado instalado.

Pausa para hidratação na Copa do Mundo volta a ser discutida (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)

Holanda na Copa do Mundo

A Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo e, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia, volta a campo no dia 20 de junho para enfrentar a Suécia, em Houston. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

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14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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