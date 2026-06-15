logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Capitão da Holanda detona pausa para hidratação: 'É um corte comercial'

Zagueiro questiona a necessidade das interrupções durante as partidas

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
15/06/2026 17:51
Favorite o Lance! no Google
Van Dijk critica excesso de protocolos técnicos (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)
Van Dijk critica excesso de protocolos técnicos (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)

O zagueiro Virgil van Dijk, capitão da seleção holandesa, criticou o excesso de pautas técnicas durante a Copa do Mundo.

  • Memphis entrou na segunda etapa de Holanda x Japão (Foto: EFE/ Sebastián Mariscal/FolhaPress ORG XMIT: GR1015)

    Como foi a estreia de Memphis pela Holanda na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 4 horas
  • Kamada salva o Japão no fim, e seleção asiática busca empate heroico diante da Holanda (Foto: Aric Becker / AFP)

    Análise: Holanda e Japão empatam em jogo de alternâncias e Memphis discreto

    Copa do Mundo
    Há 21 horas
  • Técnico do Japão, Hajime Moriyasu orienta jogadores em amistoso contra a Inglaterra

    Técnico do Japão chama atenção com quadro branco para instruir equipe contra a Holanda

    Copa do Mundo
    Há 7 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Em entrevista após o empate da Holanda com o Japão por 1 a 1, o veterano afirmou que há exagero no uso dessas pautas para fins comerciais e que as pausas precisam ser analisadas em cada jogo individualmente, não uma decisão para todas partidas.

    continua após a publicidade

    — As pausas para hidratação são um pouco curiosas. Estava vendo quase todos os jogos até hoje e, cada vez que acontece um corte comercial, é um pouco... Bem, não é algo que eu goste, e acho que também não é agradável para quem está vendo pela televisão — disse o capitão da Holanda.

    — Acho que para os espectadores neutros na TV também não é bom. Então, se estiver muito calor, seria bom incluí-las, mas acho que é preciso analisar isso em cada jogo, separadamente, na minha opinião. Mas acho que já falei o suficiente sobre isso — completou.

    continua após a publicidade

    A pausa para hidratação é uma recomendação da Fifa para todos os jogos da Copa do Mundo. Não há um tempo exato para a paralisação, mas recomenda-se que ocorra por volta dos 22 minutos. A regra vale, inclusive, para estádios em que existe ar-condicionado instalado.

    Pausa para hidratação na Copa do Mundo volta a ser discutida (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)
    Pausa para hidratação na Copa do Mundo volta a ser discutida (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)

    Holanda na Copa do Mundo

    Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo e, após o empate por 2 a 2 com o Japão na estreia, volta a campo no dia 20 de junho para enfrentar a Suécia, em Houston. A seleção holandesa encerra sua participação na fase de grupos em 25 de junho, diante da Tunísia, em Kansas City.

    continua após a publicidade
    1. 14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas
    2. 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston
    3. 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores de Cabo Verde comemoram com o goleiro Vozinha, destaque no empate com a Espanha (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Lance! NegóciosVozinha é o segundo goleiro menos valioso da Copa; veja ranking dos mais baratosHá 10 minutos
    Bubista, técnico de Cabo Verde, e Jardim, do Flamengo, na Toca da Raposa (Foto: Divulgação)
    Copa do MundoTécnico de Cabo Verde contou com ajuda de Jardim, do Flamengo, antes da Copa do Mundo; entendaHá 22 minutos
    Matheus Nunes durante entrevista. (MIGUEL A. LOPES | Crédito: LUSA)
    Copa do MundoNascido no Brasil, Matheus Nunes explica escolha por Portugal: 'Devo muito mais'Há 28 minutos
    Treinamento da seleção da Inglaterra antes da estreia na Copa do Mundo, contra a Croácia (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
    Copa do MundoPreparação da Inglaterra para Copa do Mundo sofre novo contratempoHá 37 minutos
    Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira.
    Seleção BrasileiraEndrick ganha quase 600 mil seguidores em 24h e aumenta pressão por vaga na SeleçãoHá 39 minutos
    Cristiano Ronaldo protege olhos do sol em treino da seleção portuguesa
    Copa do MundoCristiano Ronaldo: como foram os últimos jogos do craque português?Há 49 minutos

    Mais LANCE!

    A frustração do espanhol Lamine Yamal no empate com Cabo Verde na estreia da Copa (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Cabo Verde protagoniza mais um tropeço da Espanha em Copas; relembre
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
    Técnico da Espanha lamenta empate com Cabo Verde, mas elogia equipe: 'Caminho certo'
    Torcedores da Argentina se concentram em Kansas antes da estreia na Copa do Mundo
    Torcedores da Argentina com vistos negados ganham TVs para assistir à Copa
    Lugano - São Paulo
    São Paulo publica vídeo com homenagem ao zagueiro Lugano e à seleção do Uruguai
    Vozinha fechou o gol no confronto contra a Espanha (Foto: EFE/Lavandeira Jr/FolhaPress)
    Corinthians: Vozinha, de Cabo Verde, substituiu Hugo Souza em clube europeu
    Seleção da Espanha jogou contra Cabo Verde na Copa do Mundo
    Atuação de astro do Barcelona em Espanha x Cabo Verde gera revolta: 'Insulto'
    Jogadores do Haiti acenam para a torcida após a derrota para a Escócia na partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP).
    Haiti tem 100% de derrotas em Copas e gols marcados por um único jogador; conheça o adversário do Brasil
    Lamine Yamal entrou no segundo tempo de Espanha x Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Espanhóis reagem ao empate com Cabo Verde na Copa do Mundo: 'Ridículo'
    O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre São Paulo e Palmeiras no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
    Trio brasileiro é escalado para Bélgica x Egito na Copa do Mundo
    França x Senegal: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Torcida do Japão no duelo diante da Holanda. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Falta em craque do Japão agita as redes; holandês recebe ofensas e até pedidos de desculpas
    Salah em treino da seleção do Egito antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@egyptnt)
    Copa do Mundo: o 'efeito Salah' na diminuição do preconceito religioso
    Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
    Herói de empate contra a Espanha, Vozinha se emociona em entrevista: 'Sonhei toda minha vida'
    Dê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Espanha 0 x 0 Cabo Verde?