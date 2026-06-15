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Solução caseira: Corinthians encontra na base a sombra ideal para Hugo Souza

Sem sucesso no mercado, técnicos recorrem ao Terrão e encontram solução

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
15/06/2026 06:00
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Goleiro do Corinthians vive grande momento na temporada (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
Goleiro do Corinthians vive grande momento na temporada (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
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O Corinthians iniciou a temporada de 2026 em busca de um novo goleiro para ser opção imediata a Hugo Souza. Sem sucesso nas negociações, no entanto, o Timão apostou na prata da casa e encontrou, de certa forma, uma solução caseira com o goleiro Kauê.

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    O arqueiro foi titular em três jogos na temporada 2026. Contra o Fluminense, no Maracanã, ainda com Dorival Júnior no comando, mesmo na derrota por 3 a 1, foi o principal destaque da equipe ao realizar sete defesas, sendo três dentro da área. Já na partida diante do Barra, Kauê voltou a ter bom desempenho e foi eleito o melhor em campo pelo Sofascore, com três defesas, uma dentro da área, e duas bolas aéreas afastadas. 

    A cereja do bolo, no entanto, veio diante do Vasco, pelo Brasileirão. Em partida disputada no dia 26 de abril, o Corinthians atuou com um jogador a menos durante praticamente todo o segundo tempo, mas encontrou em Kauê um dos principais responsáveis por segurar o resultado. O goleiro teve atuação segura e terminou o confronto sem ser vazado, recebendo nota 8.2 no Sofascore.

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    Ao longo dos 90 minutos, Kauê realizou sete defesas, acertou sua única saída do gol e ainda contribuiu na reposição de bola, com dez passes longos certos em 30 tentativas. Além disso, somou dois cortes e 11 bolas recuperadas

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    Kauê em 2026:

    1. 3 jogos (3 titular)
    2. 1.0 gols sofridos por jogo
    3. 5.7 defesas por jogo
    4. 1.3 defesas em chutes na área por jogo
    5. 85% bolas defendidas
    6. 2 jogos sem sofrer gols
    7. 60% acerto no passe
    8. Nota Sofascore 7.57

    Kauê pelo Corinthians (Geral):

    1. 4 jogos (4 titular)
    2. 1.0 gols sofridos por jogo
    3. 5.0 defesas por jogo
    4. 1.3 defesas em chutes na área por jogo
    5. 83% bolas defendidas
    6. 2 jogo sem sofrer gols
    7. 65% acerto no passe
    8. Nota Sofascore 7.35

    Trajetória de Kauê no Corinthians

    Kauê chegou ao Corinthians em 2019, como reforço para a equipe sub-15. As boas atuações aceleraram sua subida de categoria e, em 2021, já integrava o elenco sub-20. O goleiro fez parte do grupo nas disputas da Copinha de 2022 e 2023.

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    A estreia no profissional aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no empate por 1 a 1 contra o Juventude, na Neo Química Arena.

    O contrato do goleiro, renovado em março de 2025, é válido até 31 de dezembro de 2029. A multa rescisória foi fixada em R$ 80 milhões para transferências nacionais, enquanto, para o mercado internacional, o valor estipulado é de 50 milhões de euros.

    Goleiro Kauê se destacou nas partidas de 2026 (Foto: Arte Lance!/Geminin)
    Goleiro Kauê se destacou nas partidas de 2026 (Foto: Arte Lance!/Geminin)

    Lesão atrapalhou sequência da carreira

    Kauê foi titular com o ídolo Danilo, então técnico da base, que o escolheu para ser o goleiro titular do Sub-20 na Copinha. As boas atuações abriram portas e renderam participação nos treinos do elenco profissional, dividindo o ambiente com Cássio. 

    A expectativa era de maior protagonismo em 2024, mas uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida no fim do ano, interrompeu a evolução e o tirou da Copinha seguinte, além de frear a continuidade natural da carreira.

    — Esses últimos anos para mim, depois do LCA, vim trabalhando firme, treinando firme, até minha recuperação foi muito rápida. A recuperação normalmente de quem rompe o LCA, volta com nove ou dez meses, eu voltei com sete. Voltei fazendo alguns jogos no Sub-20, joguei a Copinha, voltei para o profissional, treinando bem, firme e esperei a minha oportunidade, graças a Deus. Agradecer ao Dorival, ao Fabinho, a toda comissão técnica, ao Luizão (Luiz Fernando, preparador de goleiros), ao (Marcelo) Carpes, que sempre estão ali comigo, a todos os goleiros, que hoje, graças a Deus, consegui realizar meu sonho — contou o goleiro Kauê em entrevista no ano passado.

    Kauê foi destaque na partida diante do Vasco da Gama (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)
    Kauê foi destaque na partida diante do Vasco da Gama (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

    Timão tentou outros goleiros, mas apostou na base

    Durante a janela de transferências no começo do ano, o clube avaliava que as opções imediatas para a posição, Felipe Longo e o próprio Kauê, eram promissoras, porém ainda jovens para jogos de maior pressão.

    Diante desse cenário, a diretoria foi ao mercado em busca de reforços. O Corinthians chegou a acertar a contratação de João Ricardo, do Fortaleza, mas recuou após o goleiro ser reprovado nos exames médicos.

    Outro nome analisado foi Neto, do Botafogo, mas as negociações não avançaram. Com isso, o clube optou por manter os jovens da base como alternativas imediatas para a posição.

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