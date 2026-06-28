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Atacante da Argélia é sincero ao falar de gol no fim: 'Estranho'

Camisa marcou gol que levaria seleção a enfrentar a Espanha

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 23:55
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Argelino Riyad Mahrez marca o terceiro gol do empate com a Áustria na Copa do Mundo
Argelino Riyad Mahrez marca o terceiro gol do empate com a Áustria na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Áustria e Argélia protagonizaram um final de jogo dos mais estranhos no sábado, no Estádio de Kansas, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Até os 48 minutos da etapa final, as duas seleções empatavam em 2 a 2, resultado que classificaria os europeus em segundo lugar do Grupo J. Até que Riyad Mahrez marcou o gol que daria a vitória aos africanos. No minuto seguinte, no entanto, Sasa Kalajdzic deu números finais ao placar: 3 a 3.

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    Aos 15 minutos da etapa final, Mahrez, que joga no Al-Ahli, da Arábia Saudita, já havia marcado o segundo gol dos argelinos. Na comemoração do terceiro gol, era nítida a fisionomia de constrangimento do camisa 7 da Argélia, principalmente depois que Houssem Aoua, seu companheiro de seleção, se aproximou e coloca a mão na boca, para esconder o que está falando. Nas redes sociais, há uma teoria de que o número 8 da seleção teria avisado que aquele gol levaria o país a enfrentar a favorita Espanha nas oitavas de final.

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    - Sinceramente, sei que foi um pouco estranho, uma situação constrangedora. Tenho que respeitar o futebol, e a bola chegou na frente do goleiro, então eu tinha que marcar. O mais importante foi que as duas seleções se classificaram - reconheceu o camisa 7, de 35 anos, na zona mista, eleito o melhor em campo.

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    Além dos dois gols, foi dele a assistência para Rafik Belghali marcar o primeiro gol da Argélia na partida. Àquela altura, a seleção perdia por 1 a 0.

    Com o empate em 3 a 3, os argelinos escaparam da Espanha e vão enfrentar a Suíça na segunda fase. A partida acontece à meia-noite (horário de Brasília) de sexta-feira (3). Na quinta, às 16h, a Áustria tem pela frente os espanhóis.

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    O argelino Houssem Aouar (8) conversa com Riyad Mahrez após o terceiro gol diante da Áustria na Copa do Mundo (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
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