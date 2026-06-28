Atacante da Argélia é sincero ao falar de gol no fim: 'Estranho'
Camisa marcou gol que levaria seleção a enfrentar a Espanha
Áustria e Argélia protagonizaram um final de jogo dos mais estranhos no sábado, no Estádio de Kansas, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Até os 48 minutos da etapa final, as duas seleções empatavam em 2 a 2, resultado que classificaria os europeus em segundo lugar do Grupo J. Até que Riyad Mahrez marcou o gol que daria a vitória aos africanos. No minuto seguinte, no entanto, Sasa Kalajdzic deu números finais ao placar: 3 a 3.
Balanço do Grupo J: Argentina vence, e Argélia e Áustria avançam na Copa do Mundo
Dois gols nos acréscimos classificam Áustria e Argélia no mata-mata da Copa do Mundo
Goleiro desbanca filho de Zidane e vira titular da Argélia na Copa
➡️França supera Argentina e assume liderança do Ranking
➡️ Brasil entra no top 10 da Fifa de gols esperados na Copa
➡️ Simulador da Copa do Mundo: simule os confrontos do Mundial
Aos 15 minutos da etapa final, Mahrez, que joga no Al-Ahli, da Arábia Saudita, já havia marcado o segundo gol dos argelinos. Na comemoração do terceiro gol, era nítida a fisionomia de constrangimento do camisa 7 da Argélia, principalmente depois que Houssem Aoua, seu companheiro de seleção, se aproximou e coloca a mão na boca, para esconder o que está falando. Nas redes sociais, há uma teoria de que o número 8 da seleção teria avisado que aquele gol levaria o país a enfrentar a favorita Espanha nas oitavas de final.
➡️RD Congo faz história e se classifica na Copa; relembre primeira participação
➡️Treinador pede demissão após derrota na Copa do Mundo
➡️Veja as estatísticas da fase de grupos da Copa
- Sinceramente, sei que foi um pouco estranho, uma situação constrangedora. Tenho que respeitar o futebol, e a bola chegou na frente do goleiro, então eu tinha que marcar. O mais importante foi que as duas seleções se classificaram - reconheceu o camisa 7, de 35 anos, na zona mista, eleito o melhor em campo.
Atacante da Argélia foi o melhor em campo
🎙️🇩🇿 Riyad Mahrez :— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) June 28, 2026
« J'ai reçu une belle passe et je me devais de marquer, ou au moins d'essayer. Il faut respecter le football !
Comme eux (l'Autriche) qui ont tenté de marquer alors qu'ils menaient 2-1.
Au final nous sommes tous les 2 qualifiés. » pic.twitter.com/aPfpDq9YEf
Além dos dois gols, foi dele a assistência para Rafik Belghali marcar o primeiro gol da Argélia na partida. Àquela altura, a seleção perdia por 1 a 0.
Com o empate em 3 a 3, os argelinos escaparam da Espanha e vão enfrentar a Suíça na segunda fase. A partida acontece à meia-noite (horário de Brasília) de sexta-feira (3). Na quinta, às 16h, a Áustria tem pela frente os espanhóis.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre