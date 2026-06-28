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Neymar faz doação para vítimas de terremoto na Venezuela e mobiliza ajuda

Tremor já matou mais de 1.450 pessoas no país vizinho

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
28/06/2026 20:59
Atualizado há 1 minutos
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Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)
Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)

HOUSTON, TX (EUA) - O atacante Neymar realizou uma doação de aproximadamente US$ 250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) para ajudar as vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela. A informação foi confirmada pelo Lance!. O valor será destinado a ações humanitárias em meio à crise provocada pelos tremores, que já deixaram cerca de 1.450 mortos e mais de 50 mil desaparecidos, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).

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    A tragédia provocada pelos abalos sísmicos deixou um cenário de destruição em diversas regiões venezuelanas, com milhares de famílias desabrigadas e comunidades inteiras dependendo de ajuda emergencial para sobreviver. A contribuição feita por Neymar será usada em frentes prioritárias, como a distribuição de alimentos, fornecimento de água potável, compra de medicamentos e montagem de abrigos temporários para os atingidos.

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    Este gesto reforça um histórico de envolvimento do jogador em causas humanitárias ao longo de sua carreira. Em diferentes momentos de crise, Neymar já havia se mobilizado para ajudar populações em situação de vulnerabilidade. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, o atacante participou de ações voltadas à cidade de Manaus, em meio ao colapso do sistema de saúde, incluindo apoio na aquisição de respiradores, além de uma doação à Unicef.

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    O jogador também esteve presente em iniciativas de solidariedade em outras situações de emergência no Brasil. Em janeiro de 2021, colaborou com doações e campanhas de assistência social em meio aos impactos da pandemia em comunidades carentes. Mais recentemente, Neymar também foi citado em ações de apoio às vítimas das enchentes que atingiram o Sul do país, em especial no Rio Grande do Sul, onde os prejuízos foram bilionários e milhares de pessoas perderam suas casas em maio de 2024. Na ocasião, a doação girou em torno de R$ 20 milhões.

    A nova contribuição à Venezuela amplia esse histórico de engajamento social do atacante, que, mesmo afastado dos gramados em alguns períodos por conta de lesões, segue atuando de forma ativa em iniciativas fora do futebol. A ação também ocorre em um momento em que entidades internacionais, como a ONU, reforçam a necessidade de mobilização global diante da gravidade da crise humanitária no país sul-americano.

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    Com o gesto, Neymar volta a colocar seu nome entre os atletas brasileiros que utilizam sua visibilidade e poder financeiro para apoiar causas emergenciais em escala internacional.

    Nesta segunda-feira (29), Neymar ficará no banco de reservas na partida diante do Japão, pelo primeiro mata-mata da Copa do Mundo. O jogo será disputado em Houston, no Texas, às 14h (de Brasília).

    Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira
    Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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