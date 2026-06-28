Holanda x Marrocos: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda fase
Holanda e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da CazéTV. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!
Ficha do jogo
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Como chegam as equipes para o jogo?
Líder do Grupo F com sete pontos, a Holanda terminou a primeira fase da Copa do Mundo invicta, empatando com o Japão na estreia (2 a 2) e vencendo Suécia (5 a 1) e Tunísia (3 a 1) na sequência. Com a campanha sólida, a Laranja Mecânica se coloca como postulante a conquistar o título mundial inédito.
No último treino antes da viagem para o México, o técnico Ronald Koeman não teve desfalques. Assim, a seleção holandesa deve ir com força máxima. A única dúvida reside na lateral-esquerda, já que Nathan Aké foi titular contra a Tunísia, enquanto Micky Van de Ven, que havia iniciado a competição entre os 11 iniciais, ficou no banco de reservas.
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Do outro lado, Marrocos conquistou os mesmos sete pontos no Grupo C ao empatar com o Brasil (1 a 1) e vencer a Escócia (1 a 0) e o Haiti (4 a 2), mas passou em segundo lugar por conta do saldo de gols inferior ao da Seleção Brasileira. A equipe africana se inspira no feito alcançado na Copa de 2022, quando eliminou Espanha e Portugal no mata-mata, para superar mais um forte adversário.
A seleção marroquina, comandada pelo técnico Mohamed Quahbi, segue completa e manterá a base que disputou a primeira fase para buscar a vaga nas oitavas de final.
Tudo sobre Holanda x Marrocos (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Holanda 🆚 Marrocos
Copa do Mundo 2026 – Segunda Fase
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📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Estádio BBVA, Guadalupe (MEX)
👁️ Onde assistir: CazéTV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟠 Holanda
Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Van Hecken, Van Dijk e Van de Ven (Nathan Aké); Ryan Gravenberch, De Jong e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo e Brian Brobbey. Técnico: Ronald Koeman.
⚪ Marrocos
Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Brahim Díaz; Ismael Saibari. Técnico: Mohamed Quahbi.
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