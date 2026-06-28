Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (28/06)? Veja as seleções que entram em campo neste domingo (28) e o horário da partida

A Copa do Mundo inicia neste domingo (28) a fase de mata-mata com o primeiro confronto dos 16-avos de final. África do Sul e Canadá abrem a etapa eliminatória em um duelo histórico, já que ambas disputam pela primeira vez uma vaga nas oitavas de final de um Mundial.

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Diferentemente da fase de grupos, a programação deste domingo terá apenas uma partida. O duelo entre África do Sul e Canadá abre os 16-avos de final, enquanto os outros 15 confrontos da fase eliminatória serão disputados de forma escalonada nos próximos dias, conforme o calendário da competição.

Após avançarem como segundos colocados de seus respectivos grupos, sul-africanos e canadenses chegam embalados pela melhor campanha de suas histórias em Copas. Quem vencer garante presença nas oitavas de final e enfrentará o adversário definido pelo chaveamento da competição.

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África do Sul x Canadá - 16h

África do Sul e Canadá se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

O confronto marca a abertura da fase eliminatória do Mundial e coloca frente a frente duas seleções que alcançaram, pela primeira vez, o mata-mata da competição. A África do Sul avançou na segunda colocação do Grupo A após somar quatro pontos, enquanto o Canadá terminou em segundo no Grupo B, também com quatro pontos. O vencedor garantirá vaga nas oitavas de final e seguirá vivo na busca por uma campanha inédita na Copa do Mundo.

Mokoena e Sadilek disputam bola em República Tcheca x África do Sul, pela Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/AFP)

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