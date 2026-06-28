Ronaldo declara torcida a Neymar e dispara: 'Chance de calar a boca de todos' Ex-jogador comparou situação vivida em 2002 com a do atual camisa 10 do Brasil

O ex-jogador Ronaldo declarou torcida ao atacante Neymar na campanha da Seleção Brasileira na Copa de 2026. Durante uma entrevista ao jornal francês "L'Équipe", o bicampeão do mundo com o Brasil, em 1994 e 2002, comparou a situação que viveu no título do pentacampeonato com a atual vivida pelo camisa 10.

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Para o antigo camisa 9 da Seleção, Neymar pode ser importante na campanha da Seleção Brasileira. Ronaldo destacou que ele é o único jogador com o DNA de decisão no atual elenco da equipe de Carlo Ancelotti.

Além disso, o pentacampeão também comparou a situação em que viveu durante a Copa do Mundo de 2002, onde foi artilheiro, com o atual momento de Neymar. Ronaldo também passou por um momento conturbado de recuperação de lesão.

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— Não vejo nenhum outro jogador no elenco atual com a mesma capacidade que ele de garantir a vitória em uma partida. Portanto, se podíamos contar com ele, não podíamos perder essa oportunidade. Ele recebeu autorização dos médicos, está em boa forma física e agora tem a chance de calar a boca de todos os que não acreditaram nele. Eu também passei pelo meu próprio retorno em 2002, por isso estou totalmente ao lado do Neymar — disse o ex-jogador.

Lesões de Ronaldo e Neymar

Durante o ciclo da Copa do Mundo de 2002, Ronaldo Fenômeno rompeu o tendão patelar do joelho direito dois anos antes do torneio. Ao todo, o atacante ficou 460 dias de fora de jogos. Na época, a grande mídia chegou a tratá-lo como descartável para o Mundial.

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Neymar viveu o mesmo cenário no ciclo de 2026. Três anos antes do torneio, o atacante, que na época defendia o PSG, da França, rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA). A lesão o afastou dos gramados por 340 dias.

Lesão de Neymar em 2023 em jogo do Paris Saint Germain (Foto: Reprodução)

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A complicação foi apenas a primeira durante o ciclo. Neymar voltou a se lesionar em outras oportunidades, tendo um total de 760 dias afastado por problemas físicos durante o ciclo da Copa do Mundo.

Vale destacar, que o camisa 10 ficou de fora dos dois primeiros jogos da atual edição do Mundial por conta de uma lesão na panturrilha. Ele estreou na vitória do Brasil sobre a Escócia, pela última rodada do Grupo C.

Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

Após passar na primeira colocação do Grupo C, a Seleção Brasileira se prepara, agora, para enfrentar o Japão. O confronto acontece nesta segunda-feira (28), pela segunda fase do torneio, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos.

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