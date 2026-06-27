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Goleiro desbanca filho de Zidane e vira titular da Argélia na Copa

Oussama Benbot chegou a se aposentar da seleção por falta de oportunidades, mas voltou atrás

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
27/06/2026 23:57
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Oussama Benbot, goleiro da Argélia. (Reprodução/redes sociais)
Oussama Benbot, goleiro da Argélia. (Reprodução/redes sociais)

A partida entre Argélia e Áustria, válida pela terceira e última rodada do Grupo J da Copa do Mundo, vale a classificação para a fase de mata-mata. A bola rolou às 23h (de Brasília), e o confronto coloca frente a frente duas seleções que chegaram à rodada decisiva separadas por apenas um ponto.

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    • Do lado argelino, um dos personagens da noite é o goleiro Oussama Benbot. Titular pela segunda partida consecutiva, o jogador vive uma reviravolta na carreira poucos meses após anunciar sua aposentadoria da seleção. No início do ano, Benbot decidiu deixar a equipe nacional após ficar no banco de reservas durante toda a disputa da Copa Africana de Nações. Insatisfeito com a falta de oportunidades, comunicou sua saída, mas voltou atrás depois de ser procurado pela comissão técnica em meio às lesões de outros goleiros convocados.

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    Mesmo com o retorno, Benbot ainda iniciou a Copa do Mundo como reserva de Luca Zidane, filho do ex-jogador e técnico Zinedine Zidane. A derrota por 3 a 0 para a Argentina, na estreia, abriu espaço para mudanças, e o goleiro do USM Alger recebeu a oportunidade na vitória por 2 a 1 sobre a Jordânia, resultado que recolocou a Argélia na briga pela classificação.

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    A atuação diante dos jordanianos garantiu a permanência de Benbot entre os titulares para o confronto decisivo contra a Áustria. Aos 31 anos, Benbot construiu praticamente toda a carreira no futebol argelino. Desde 2020, defende o USM Alger, clube pelo qual conquistou a Copa da Confederação Africana, a Supercopa da CAF e a Copa da Argélia. Na temporada 2025/26, disputou 29 partidas entre clube e seleção e sofreu 19 gols.

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    Pela Copa do Mundo, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Pela Copa do Mundo, a Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

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