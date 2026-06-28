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Alemanha x Paraguai: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda fase

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 22:00
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Alemanha e Paraguai se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026
Alemanha e Paraguai se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 (Arte: Lance!)

Alemanha e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 17h30 (de Brasília), no Gilette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da TV Globo e do SBT (TV aberta), do SporTV e da NSports (TV fechada), da CazéTV (YouTube) e da GE TV (Globoplay). ➡️ Clique para assistir no Sportv

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    • Ficha do jogo

    GER
    PAR
    Campeonato
    Copa do Mundo 2026
    Data e Hora
    29/06/2026, 17:30
    Local
    Gilette Stadium, Boston (EUA)
    Árbitro
    Jalal Jayed (MAR)
    Assistentes
    Zakaria Brinski (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)
    Var
    Não divulgado
    Onde assistir
    Clique para assistir no Sportv

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    Líder do Grupo E com seis pontos, a Alemanha chega para este duelo em meio a um princípio de crise. Apesar de ter garantido vaga nos 16 avos por antecipação, com as vitórias sobre Curaçao por 7 a 1 e Costa do Marfim por 2 a 1, a tetracampeã mundial perdeu, também por 2 a 1, para o Equador na última rodada, o que tumultuou um pouco o ambiente da equipe.

    O técnico Julian Naggelsmann tentou afastar as críticas, afirmando em entrevista que "a Alemanha fez de tudo para vencer os três jogos". Assim, a tendência é que a base do time seja mantida para o próximo compromisso, com os retornos do zagueiro Nico Schlotterback e do lateral-esquerdo Nathaniel Brown.

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    Por outro lado, o Paraguai se recuperou da goleada sofrida diante dos Estados Unidos na estreia, por 4 a 1, e avançou para o mata-mata ao bater a Turquia, por 1 a 0, e empatar com a Austrália, em 0 a 0. É apenas a quarta vez que a seleção sul-americana passa da fase de grupos na Copa do Mundo.

    Após cumprir suspensão, o meia-atacante Miguel Almirón volta a ser opção do técnico Gustavo Alfaro e deve ocupar a vaga de Diego Gómez, suspenso pelo segundo cartão amarelo. O esquema com três zagueiros deve ser mantido para oferecer resistência defensiva contra o forte ataque alemão.

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    Tudo sobre Alemanha x Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Alemanha 🆚 Paraguai
    Copa do Mundo 2026 – Segunda Fase

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    📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 17h30 (de Brasília)
    📍 Local: Gilette Stadium, Boston (EUA)
    👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV e Globoplay

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    ⚪ Alemanha
    Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Jamal Musiala e Florian Wirtz; Leroy Sané e Kai Havertz. Técnico: Julian Naggelsmann.

    🔴 Paraguai
    Orlando Gill; Juan Cáceres, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Júnior Alonso e Leonardo Maidana; Matías Galarza, Andrés Cubas, Miguel Almirón e Julio Enciso; Gabriel Ávalos. Técnico: Gustavo Alfaro.

    Alemanha e Paraguai se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026
    Alemanha e Paraguai se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 (Arte: Lance!)

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