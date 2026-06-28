Alemanha x Paraguai: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda fase

Alemanha e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 17h30 (de Brasília), no Gilette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da TV Globo e do SBT (TV aberta), do SporTV e da NSports (TV fechada), da CazéTV (YouTube) e da GE TV (Globoplay). ➡️ Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo GER PAR Campeonato Copa do Mundo 2026 Data e Hora 29/06/2026, 17:30 Local Gilette Stadium, Boston (EUA) Árbitro Jalal Jayed (MAR) Assistentes Zakaria Brinski (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR) Var Não divulgado Onde assistir

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Como chegam as equipes para o jogo?

Líder do Grupo E com seis pontos, a Alemanha chega para este duelo em meio a um princípio de crise. Apesar de ter garantido vaga nos 16 avos por antecipação, com as vitórias sobre Curaçao por 7 a 1 e Costa do Marfim por 2 a 1, a tetracampeã mundial perdeu, também por 2 a 1, para o Equador na última rodada, o que tumultuou um pouco o ambiente da equipe.

O técnico Julian Naggelsmann tentou afastar as críticas, afirmando em entrevista que "a Alemanha fez de tudo para vencer os três jogos". Assim, a tendência é que a base do time seja mantida para o próximo compromisso, com os retornos do zagueiro Nico Schlotterback e do lateral-esquerdo Nathaniel Brown.

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Por outro lado, o Paraguai se recuperou da goleada sofrida diante dos Estados Unidos na estreia, por 4 a 1, e avançou para o mata-mata ao bater a Turquia, por 1 a 0, e empatar com a Austrália, em 0 a 0. É apenas a quarta vez que a seleção sul-americana passa da fase de grupos na Copa do Mundo.

Após cumprir suspensão, o meia-atacante Miguel Almirón volta a ser opção do técnico Gustavo Alfaro e deve ocupar a vaga de Diego Gómez, suspenso pelo segundo cartão amarelo. O esquema com três zagueiros deve ser mantido para oferecer resistência defensiva contra o forte ataque alemão.

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Tudo sobre Alemanha x Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha 🆚 Paraguai

Copa do Mundo 2026 – Segunda Fase

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📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Gilette Stadium, Boston (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV e Globoplay

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪ Alemanha

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Jamal Musiala e Florian Wirtz; Leroy Sané e Kai Havertz. Técnico: Julian Naggelsmann.

🔴 Paraguai

Orlando Gill; Juan Cáceres, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Júnior Alonso e Leonardo Maidana; Matías Galarza, Andrés Cubas, Miguel Almirón e Julio Enciso; Gabriel Ávalos. Técnico: Gustavo Alfaro.

Alemanha e Paraguai se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 (Arte: Lance!)

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