Alemanha x Paraguai: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
Confira todas as informações sobre o duelo válido pela segunda fase
Alemanha e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 17h30 (de Brasília), no Gilette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da TV Globo e do SBT (TV aberta), do SporTV e da NSports (TV fechada), da CazéTV (YouTube) e da GE TV (Globoplay). ➡️ Clique para assistir no Sportv
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Ficha do jogo
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Como chegam as equipes para o jogo?
Líder do Grupo E com seis pontos, a Alemanha chega para este duelo em meio a um princípio de crise. Apesar de ter garantido vaga nos 16 avos por antecipação, com as vitórias sobre Curaçao por 7 a 1 e Costa do Marfim por 2 a 1, a tetracampeã mundial perdeu, também por 2 a 1, para o Equador na última rodada, o que tumultuou um pouco o ambiente da equipe.
O técnico Julian Naggelsmann tentou afastar as críticas, afirmando em entrevista que "a Alemanha fez de tudo para vencer os três jogos". Assim, a tendência é que a base do time seja mantida para o próximo compromisso, com os retornos do zagueiro Nico Schlotterback e do lateral-esquerdo Nathaniel Brown.
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Por outro lado, o Paraguai se recuperou da goleada sofrida diante dos Estados Unidos na estreia, por 4 a 1, e avançou para o mata-mata ao bater a Turquia, por 1 a 0, e empatar com a Austrália, em 0 a 0. É apenas a quarta vez que a seleção sul-americana passa da fase de grupos na Copa do Mundo.
Após cumprir suspensão, o meia-atacante Miguel Almirón volta a ser opção do técnico Gustavo Alfaro e deve ocupar a vaga de Diego Gómez, suspenso pelo segundo cartão amarelo. O esquema com três zagueiros deve ser mantido para oferecer resistência defensiva contra o forte ataque alemão.
Tudo sobre Alemanha x Paraguai (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Alemanha 🆚 Paraguai
Copa do Mundo 2026 – Segunda Fase
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📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Gilette Stadium, Boston (EUA)
👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, NSports, CazéTV e Globoplay
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪ Alemanha
Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Jamal Musiala e Florian Wirtz; Leroy Sané e Kai Havertz. Técnico: Julian Naggelsmann.
🔴 Paraguai
Orlando Gill; Juan Cáceres, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Júnior Alonso e Leonardo Maidana; Matías Galarza, Andrés Cubas, Miguel Almirón e Julio Enciso; Gabriel Ávalos. Técnico: Gustavo Alfaro.
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