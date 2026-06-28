Dê suas notas: Canadá é primeira seleção classificada para as oitavas da Copa Canadenses marcaram nos acréscimos e garantiram vaga nas oitavas

O Canadá derrotou a África do Sul por 1 a 0 neste domingo (28), no SoFi Stadium, em Los Angeles, garantindo uma vaga inédita nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O resultado marca a primeira vez que a seleção canadense supera a fase de grupos em sua história, após eliminações precoces em 1986 e 2022, edições nas quais a equipe perdeu todas as partidas que disputou.

Jogando como um dos países-sede do torneio, o time comandado por Jesse Marsch obteve sua segunda vitória em Mundiais. A primeira foi a goleada de 6 a 0 sobre o Catar na fase inicial desta edição. Com o triunfo na abertura da fase de 16 avos de final, os canadenses agora aguardam a definição do confronto entre Holanda e Marrocos para conhecer seu próximo adversário na competição.

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Jogadores do Canadá comemoram gol contra a África do Sul pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Etienne Laurent / AFP)

A equipe sul-africana que registrou maior posse de bola, com 55% contra 45% do Canadá, mas os norte-americanos tenham sido mais contundentes nas finalizações. Na etapa inicial, o zagueiro Bombito quase marcou de cabeça, mas a bola foi salva sobre a linha pelo defensor Modiba, enquanto o goleiro Ronwen Williams evitou um gol de Buchanan em chute perigoso. O jogo também foi marcado por uma decisão controversa da arbitragem aos 44 minutos do primeiro tempo: o lateral Laryea caiu na área após dividida com Mudau, mas o árbitro português João Pinheiro assinalou apenas tiro de meta e o VAR não recomendou revisão. No segundo tempo, a África do Sul tentou manter o controle com bola, mas o Canadá continuou criando as chances mais perigosas, desperdiçadas por Oluwaseyi e Jonathan David.

A definição do placar ocorreu apenas nos acréscimos da segunda etapa, aos 46 minutos. Após cruzamento vindo da direita por Shaffelburg, a defesa sul-africana rebateu mal para o centro da área, permitindo que o meia Stephen Eustáquio dominasse na entrada da meia-lua e finalizasse de primeira no canto direito de Williams. O camisa 7 canadense foi o responsável direto por tirar a igualdade do placar em um momento de pressão ofensiva do Canadá, que terminou a partida com seus dez jogadores de linha avançados no campo de ataque. Consolidada a vitória, o time anfitrião avança para o mata-mata principal, enquanto a África do Sul, comandada por Hugo Broos, encerra sua participação no torneio após não conseguir converter o controle das ações em gols.

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