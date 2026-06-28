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Barcelona mira Harry Kane após a Copa e pode 'fazer de tudo' pelo jogador

Clube catalão deve tentar contratar o atacante após a Copa, segundo jornal inglês

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 22:11
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Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia.
Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: Paul ELLIS/AFP)

O Barcelona fez contatos iniciais para tentar a contratação de Harry Kane, atual capitão da seleção da Inglaterra e estrela do Bayern de Munique. Segundo informações do veículo inglês Daily Mail, o clube catalão já entrou em contato com os representantes do centroavante de 32 anos para explorar a viabilidade de um acordo. A diretoria do clube catalão busca um substituto de peso para o setor ofensivo após a saída de Robert Lewandowski e estaria disposta a "fazer de tudo" para concretizar o negócio e oferecer uma proposta "sensacional" caso receba sinais positivos do staff do atleta, segundo o jornal inglês.

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    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)

    Apesar do interesse, a equipe do jogador teria encerrado as negociações após o contato inicial, e Kane teria como objetivo renovar e permanecer no Bayern. As conversas formais só devem ser retomadas após o término da participação inglesa no Mundial.

    No momento, Kane está totalmente focado na Copa do Mundo de 2026 com a Inglaterra, na 2ª fase da competição. Após o término da fase de grupos na liderança do Grupo L, os ingleses enfrentarão a RD Congo nesta quarta-feira (1º de julho), em Atlanta, pelos 32 avos de final.

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    Harry Kane já bateu recordes na Copa e mira artilharia

    Durante a vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, Harry Kane marcou seu 11º gol em Copas do Mundo, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção inglesa na competição, superando a marca anterior de Gary Lineker. No total, Kane já soma 82 gols com a camisa de seu país.

    Na atual edição do torneio, o centroavante já balançou as redes três vezes e segue na disputa pela artilharia, competindo com nomes como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Vinicius Júnior. "Chegar aos 11 gols traz uma sensação de orgulho. É mais uma marca importante alcançada, e espero que não seja a última neste torneio", declarou o jogador em coletiva após o recorde.

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    Embora o Barcelona planeje uma ofensiva ambiciosa, a negociação é considerada complexa. Kane tem apenas um ano restante em seu contrato com o Bayern de Munique, mas o clube alemão deve oferecer forte resistência à sua saída. Na última temporada pelo clube bávaro, o atacante manteve números impressionantes, com 61 gols marcados em 51 jogos.

    Até o momento, o entorno do jogador tem mantido cautela, indicando que o foco pós-Mundial poderia ser a renovação com o Bayern, mas o cenário definitivo só deve ficar claro após o desfecho da jornada inglesa nos Estados Unidos. Caso avance na competição, a Inglaterra de Kane poderá cruzar o caminho da Seleção Brasileira em uma eventual fase de quartas de final.

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