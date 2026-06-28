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Brasil inicia a segunda fase da Copa no top 5 do Ranking da Fifa

Seleção busca vaga às oitavas de final do Mundial contra o Japão nesta segunda

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 22:21
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Carlo Ancelotti cruza os braços em treino do Brasil em Houston
Carlo Ancelotti cruza os braços em treino do Brasil em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Em um passo importante rumo ao título que não conquista desde 2002, o Brasil entra em campo nesta segunda-feira (29), contra o Japão, em Houston. Terminada a primeira fase da Copa do Mundo, a Seleção dirigida por Carlo Ancelotti mantém a quinta posição no ranking da Fifa, que é atualizado em tempo real durante o torneio.

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    A nova metodologia da entidade calcula alterações na classificação a cada partida, levando em consideração o peso do confronto, a força do adversário e o resultado obtido. Na estreia, apesar do empate com o Marrocos (em 1 a 1), o Brasil somou 0,52 ponto no ranking, ultrapassando Portugal, que empatou com a RD Congo e perdeu 12,76 pontos, caindo três colocações. Hoje, Cristiano Ronaldo e companhia estão na oitava posição.

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    Desde o início do Mundial, houve também troca de lideranças no ranking da Fifa. A França assumiu a ponta, logo após golear a Noruega por 4 a 1, na terceira e última rodada da fase de grupos, na sexta-feira. Entretanto, no dia seguinte, a Argentina, atual campeã do mundo, retomou a dianteira, ao vencer a Jordânia por 3 a 1.

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    Brasil seguido de perto por Marrocos

    Classificado em segundo lugar do grupo do Brasil, o Marrocos segue na cola da Seleção no ranking. São 1.785 dos sul-americanos contra 1.776 pontos dos africanos.

    Rival dos brasileiros nesta segunda-feira, o Japão subiu uma posição e está em 17º, com 1.673 pontos.

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