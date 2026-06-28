França ganha reforço para enfrentar a Suécia na Copa do Mundo Deschamps voltou a estar com o grupo após se retirar para o enterro da mãe

A França voltou aos trabalhos no sábado (27), um dia depois da goleada por 4 a 1 sobre a Noruega, pela Copa do Mundo. A atividade teve o retorno de Didier Deschamps ao comando, mas ainda contou com ausências e cuidados físicos no elenco. Segundo o "L'Équipe", Marcus Thuram, com problema na panturrilha, permaneceu fora do treino em campo.

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A sessão foi realizada em Waltham, nos arredores de Boston, e teve carga leve. Os jogadores tinham parte do dia livre para ficar com familiares, e a comissão técnica optou por uma atividade sem grande intensidade após a classificação francesa em primeiro lugar no grupo.

Como foi o treino da França?

Ao todo, 17 jogadores participaram da atividade no gramado. Dembélé, Doué, Olise, Lacroix e Saliba fizeram apenas uma corrida leve. O restante do grupo trabalhou inicialmente com troca de passes e aquecimento.

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Depois, a comissão organizou uma atividade em campo reduzido, com seis jogadores de cada lado. De um lado ficaram Risser, Gusto, Cherki, Barcola, Zaïre-Emery e Lucas Hernández. Do outro, Samba, Rabiot, Mateta, Konaté, Akliouche e Digne.

A equipe de Rayan Cherki venceu por 9 a 6. O meia foi um dos destaques da sessão, com três gols e participação ativa durante o exercício. O clima foi leve, com brincadeiras entre os jogadores durante a atividade.

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Deschamps fala com Cherki no treino da seleção da França (Foto: Franck FIFE / AFP)

Saliba é preservado, e Thuram segue fora

William Saliba não participou da atividade completa. O zagueiro fez apenas corrida no início e, depois, realizou alguns tiros em ritmo mais forte. O trabalho indica cautela da comissão francesa com a condição física do defensor.

Marcus Thuram, que sente a panturrilha, ficou na parte interna do centro de treinamento. O atacante não entrou em campo contra a Noruega e segue como ponto de atenção para a sequência da Copa do Mundo. N'Golo Kanté também permaneceu na academia. O volante, assim como Thuram, não foi utilizado na vitória sobre os noruegueses.

De volta ao comando da atividade após se retirar para o enterro da mãe, Didier Deschamps aproveitou parte do treino para conversar individualmente com atletas do elenco. O treinador falou primeiro com Maxence Lacroix e, no fim da sessão, teve diálogo com Warren Zaïre-Emery.

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