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França ganha reforço para enfrentar a Suécia na Copa do Mundo

Deschamps voltou a estar com o grupo após se retirar para o enterro da mãe

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 20:02
Atualizado há 2 minutos
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Técnico Didier Deschamps olha para cima e acena com a mão direita
Didier Deschamps, técnico da França (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A França voltou aos trabalhos no sábado (27), um dia depois da goleada por 4 a 1 sobre a Noruega, pela Copa do Mundo. A atividade teve o retorno de Didier Deschamps ao comando, mas ainda contou com ausências e cuidados físicos no elenco. Segundo o "L'Équipe", Marcus Thuram, com problema na panturrilha, permaneceu fora do treino em campo.

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    A sessão foi realizada em Waltham, nos arredores de Boston, e teve carga leve. Os jogadores tinham parte do dia livre para ficar com familiares, e a comissão técnica optou por uma atividade sem grande intensidade após a classificação francesa em primeiro lugar no grupo.

    Como foi o treino da França?

    Ao todo, 17 jogadores participaram da atividade no gramado. Dembélé, Doué, Olise, Lacroix e Saliba fizeram apenas uma corrida leve. O restante do grupo trabalhou inicialmente com troca de passes e aquecimento.

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    Depois, a comissão organizou uma atividade em campo reduzido, com seis jogadores de cada lado. De um lado ficaram Risser, Gusto, Cherki, Barcola, Zaïre-Emery e Lucas Hernández. Do outro, Samba, Rabiot, Mateta, Konaté, Akliouche e Digne.

    A equipe de Rayan Cherki venceu por 9 a 6. O meia foi um dos destaques da sessão, com três gols e participação ativa durante o exercício. O clima foi leve, com brincadeiras entre os jogadores durante a atividade.

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    Deschamps fala com Cherki no treino da seleção da França
    Deschamps fala com Cherki no treino da seleção da França (Foto: Franck FIFE / AFP)

    Saliba é preservado, e Thuram segue fora

    William Saliba não participou da atividade completa. O zagueiro fez apenas corrida no início e, depois, realizou alguns tiros em ritmo mais forte. O trabalho indica cautela da comissão francesa com a condição física do defensor.

    Marcus Thuram, que sente a panturrilha, ficou na parte interna do centro de treinamento. O atacante não entrou em campo contra a Noruega e segue como ponto de atenção para a sequência da Copa do Mundo. N'Golo Kanté também permaneceu na academia. O volante, assim como Thuram, não foi utilizado na vitória sobre os noruegueses.

    De volta ao comando da atividade após se retirar para o enterro da mãe, Didier Deschamps aproveitou parte do treino para conversar individualmente com atletas do elenco. O treinador falou primeiro com Maxence Lacroix e, no fim da sessão, teve diálogo com Warren Zaïre-Emery.

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