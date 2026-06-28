Ancelotti descarta problema com calor em Brasil x Japão: 'Não vamos sofrer' O técnico concedeu entrevista coletiva neste domingo, em Houston

HOUSTON, TX (EUA) - A Seleção Brasileira encerrou neste domingo (28) a preparação para enfrentar o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. Em coletiva de imprensa, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que o Brasil não deve ter dificuldade para atuar sob forte calor, em um horário diferente, às 12h do horário local.

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– A rotina antes do jogo vai mudar um pouco. Obviamente jogar ao meio-dia é diferente. A estrutura desse estádio é boa. Não vamos sofrer com o calor. Temos que mudar um pouco, mas os jogadores estão acostumados. Treinamos nesse horário. Não teremos problemas – explicou.

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Mentalidade da Seleção Brasileira para o mata-mata

Tema importante no futebol moderno, o lado psicológico da partida foi abordado logo nas primeiras perguntas da coletiva. Carlo Ancelotti destacou que seu grupo precisa saber lidar com a pressão contra o Japão.

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– É o país do futebol, é um evento muito importante. Temos que administrar a pressão sobre o que temos que fazer em campo. Essa é a ideia que temos. Focar nos aspectos ofensivos e defensivos. Jogar em equipe. É uma partida que exige isso. Enfrentamos um rival forte, precisamos ter uma ideia clara do que queremos realizar em campo – afirmou.

– Para o jogo de amanhã, precisamos de muitas coisas: mente, coração, ideias claras. Temos que estar preparados para tudo que pode ocorrer em uma eliminatória. Acredito que o time está preparado, motivado e confiante. A equipe está pronta para tudo que possa acontecer amanhã – comentou Carlo Ancelotti.

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Brasil deve manter escalação do jogo contra a Escócia

O Brasil garantiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo e, agora, se prepara para o mata-mata. O primeiro desafio será nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), diante do Japão. Na manhã deste domingo, Carlo Ancelotti comandou seu último treinamento.

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Dentro de campo, o aquecimento mostrou um grupo bastante intenso e concentrado na preparação para o compromisso. O treinamento foi marcado por muita movimentação e exercícios físicos de alta intensidade, mantendo o padrão adotado pela comissão técnica ao longo desta Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti comanda treino do Brasil antes de jogo contra o Japão (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Caso não haja qualquer problema de última hora, a Seleção Brasileira deverá enfrentar o Japão com a seguinte formação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha.

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