França supera Argentina no Ranking da Fifa e assume liderança após vitória contra Noruega Franceses golearam a Noruega e assumiram a ponta da classificação máxima de seleções

A França venceu a Noruega nesta sexta-feira (26) por 4 a 1, e o resultado garantiu aos favoritos não somente a liderança do Grupo I da Copa do Mundo após o fim da primeira fase, como também o topo do ranking máximo da Fifa, superando a Argentina, que iniciou a competição na liderança da classificação. Os franceses somaram mais 36,14 pontos após a partida, e completaram 1906.84 na pontuação total. Os argentinos podem recuperar a posição ainda neste sábado (27), quando enfrentarão a Jordânia na última rodada.

continua após a publicidade

➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções]

Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Embora os franceses tenham vencido todos os jogos da primeira fase, os argentinos seguiram na liderança desde que a Copa do Mundo começou, já que também venceram todos os confrontos até o momento. No total, a Albiceleste soma 1901.93 pontos. A Espanha, única das três do topo que tropeçou e ficou apenas no empate contra Cabo Verde na primeira rodada, ocupa a 3ª colocação com 1864.32 pontos.

Na quarta colocação vem a Inglaterra, com 1829.82 pontos, seguido da Seleção Brasileira, com 1785.19 pontos totais. Portugal, que começou a Copa até mesmo na frente do Brasil, com a 5ª posição, ficou atrás dos holandeses na classificação de seleções da entidade. O time comandado por CR7 fez uma partida ruim na estreia contra o RD Congo, quando conseguiu apenas um empate magro por 1 a 1, e acabou despencando no ranking, sendo ultrapassado pelo Brasil, Marrocos e, na última rodada, pela Holanda.

continua após a publicidade

Vale lembrar que Portugal ainda enfrenta a Colômbia neste sábado (27), às 20h30, e pode recuperar a posição caso vença, ultrapassando a Holanda, Marrocos e o Brasil.

A Alemanha, que iniciou a competição no top 10 do ranking, dessceu para a 12ª colocação, sendo ultrapassada por México, Bélgica e Colômbia, que ocupam respectivamente a 9ª, 10ª e 11ª posição na classificação.

continua após a publicidade

➡️ Suécia, Equador e Bósnia são as melhores terceiras colocadas da Copa; veja tabela

Confira o Top 10 do ranking da Fifa após o fim da fase de grupos da Copa do Mundo

Posição Seleção Pontos 1º França 1906.84 (+36.14) 2º Argentina 1901.93 3º Espanha 1864.32 4º Inglaterra 1829.82 5º Brasil 1785.19 6º Marrocos 11776.40 7º Portugal 1775.50 8º Holanda 1766.74 9º México 1736.01 10º Bélgica 1.727.88

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável