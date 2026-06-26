França supera Argentina no Ranking da Fifa e assume liderança após vitória contra Noruega
Franceses golearam a Noruega e assumiram a ponta da classificação máxima de seleções
A França venceu a Noruega nesta sexta-feira (26) por 4 a 1, e o resultado garantiu aos favoritos não somente a liderança do Grupo I da Copa do Mundo após o fim da primeira fase, como também o topo do ranking máximo da Fifa, superando a Argentina, que iniciou a competição na liderança da classificação. Os franceses somaram mais 36,14 pontos após a partida, e completaram 1906.84 na pontuação total. Os argentinos podem recuperar a posição ainda neste sábado (27), quando enfrentarão a Jordânia na última rodada.
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Embora os franceses tenham vencido todos os jogos da primeira fase, os argentinos seguiram na liderança desde que a Copa do Mundo começou, já que também venceram todos os confrontos até o momento. No total, a Albiceleste soma 1901.93 pontos. A Espanha, única das três do topo que tropeçou e ficou apenas no empate contra Cabo Verde na primeira rodada, ocupa a 3ª colocação com 1864.32 pontos.
Na quarta colocação vem a Inglaterra, com 1829.82 pontos, seguido da Seleção Brasileira, com 1785.19 pontos totais. Portugal, que começou a Copa até mesmo na frente do Brasil, com a 5ª posição, ficou atrás dos holandeses na classificação de seleções da entidade. O time comandado por CR7 fez uma partida ruim na estreia contra o RD Congo, quando conseguiu apenas um empate magro por 1 a 1, e acabou despencando no ranking, sendo ultrapassado pelo Brasil, Marrocos e, na última rodada, pela Holanda.
Vale lembrar que Portugal ainda enfrenta a Colômbia neste sábado (27), às 20h30, e pode recuperar a posição caso vença, ultrapassando a Holanda, Marrocos e o Brasil.
A Alemanha, que iniciou a competição no top 10 do ranking, dessceu para a 12ª colocação, sendo ultrapassada por México, Bélgica e Colômbia, que ocupam respectivamente a 9ª, 10ª e 11ª posição na classificação.
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Confira o Top 10 do ranking da Fifa após o fim da fase de grupos da Copa do Mundo
|Posição
|Seleção
|Pontos
1º
França
1906.84 (+36.14)
2º
Argentina
1901.93
3º
Espanha
1864.32
4º
Inglaterra
1829.82
5º
Brasil
1785.19
6º
Marrocos
11776.40
7º
Portugal
1775.50
8º
Holanda
1766.74
9º
México
1736.01
10º
Bélgica
1.727.88
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