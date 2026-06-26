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França supera Argentina no Ranking da Fifa e assume liderança após vitória contra Noruega

Franceses golearam a Noruega e assumiram a ponta da classificação máxima de seleções

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 18:51
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Mbappé na vitória da França sobre a Noruega
Mbappé na vitória da França sobre a Noruega na copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

França venceu a Noruega nesta sexta-feira (26) por 4 a 1, e o resultado garantiu aos favoritos não somente a liderança do Grupo I da Copa do Mundo após o fim da primeira fase, como também o topo do ranking máximo da Fifa, superando a Argentina, que iniciou a competição na liderança da classificação. Os franceses somaram mais 36,14 pontos após a partida, e completaram 1906.84 na pontuação total. Os argentinos podem recuperar a posição ainda neste sábado (27), quando enfrentarão a Jordânia na última rodada.

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    Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé
    Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Embora os franceses tenham vencido todos os jogos da primeira fase, os argentinos seguiram na liderança desde que a Copa do Mundo começou, já que também venceram todos os confrontos até o momento. No total, a Albiceleste soma 1901.93 pontos. A Espanha, única das três do topo que tropeçou e ficou apenas no empate contra Cabo Verde na primeira rodada, ocupa a 3ª colocação com 1864.32 pontos.

    Na quarta colocação vem a Inglaterra, com 1829.82 pontos, seguido da Seleção Brasileira, com 1785.19 pontos totais. Portugal, que começou a Copa até mesmo na frente do Brasil, com a 5ª posição, ficou atrás dos holandeses na classificação de seleções da entidade. O time comandado por CR7 fez uma partida ruim na estreia contra o RD Congo, quando conseguiu apenas um empate magro por 1 a 1, e acabou despencando no ranking, sendo ultrapassado pelo Brasil, Marrocos e, na última rodada, pela Holanda.

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    Vale lembrar que Portugal ainda enfrenta a Colômbia neste sábado (27), às 20h30, e pode recuperar a posição caso vença, ultrapassando a Holanda, Marrocos e o Brasil.

    A Alemanha, que iniciou a competição no top 10 do ranking, dessceu para a 12ª colocação, sendo ultrapassada por México, Bélgica e Colômbia, que ocupam respectivamente a 9ª, 10ª e 11ª posição na classificação.

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    Confira o Top 10 do ranking da Fifa após o fim da fase de grupos da Copa do Mundo

    PosiçãoSeleçãoPontos

    França

    1906.84 (+36.14)

    Argentina

    1901.93

    Espanha

    1864.32

    Inglaterra

    1829.82

    Brasil

    1785.19

    Marrocos

    11776.40

    Portugal

    1775.50

    Holanda

    1766.74

    México

    1736.01

    10º

    Bélgica

    1.727.88

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