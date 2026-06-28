Dois gols nos acréscimos classificam Áustria e Argélia no mata-mata da Copa do Mundo
Argélia chega a virar nos segundos finais, mas Áustria reage no último lance
Um dos jogos considerados menos atrativos deste sábado (27), especialmente por acontecer no mesmo horário da partida da Argentina, acabou se transformando em um dos confrontos mais dramáticos da Copa do Mundo. Argélia e Áustria empataram por 3 a 3 na noite deste sábado (27), em Kansas City, nos Estados Unidos, em uma partida marcada por duas reviravoltas nos acréscimos que mexeram diretamente com a definição dos classificados do Grupo J.
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O resultado garantiu a Áustria na segunda colocação da chave, definindo um confronto diante da Espanha na próxima fase. Já a Argélia avançou entre os melhores terceiros colocados do torneio e também assegurou vaga no mata-mata, onde enfrentará a Suíça. O desfecho ainda decretou a eliminação do Irã, que chegou a ter uma classificação virtual durante os instantes finais do confronto.
Nos acréscimos, o roteiro ganhou contornos dramáticos. Quando restavam cerca de 40 segundos para o apito final, Mahrez recebeu dentro da área após uma longa troca de passes da Argélia e finalizou de primeira no canto direito de Schlager, virando o placar para 3 a 2. O gol colocava os argelinos na vice-liderança do grupo e eliminava momentaneamente a Áustria.
No entanto, praticamente no último lance da partida, Sabitzer chegou à linha de fundo pela esquerda e cruzou para Gregoritsch, que escorou de cabeça para trás. Kalajdzic, que havia acabado de entrar, apareceu livre para empurrar para as redes e decretar o empate por 3 a 3, devolvendo os austríacos ao mata-mata e encerrando definitivamente as esperanças do Irã.
Como foi o jogo?
Para a rodada decisiva da fase de grupos, os dois treinadores optaram por mudanças em suas equipes. A Argélia promoveu quatro alterações em relação ao time que superou a Jordânia por 2 a 1, enquanto a Áustria teve três novidades após o revés diante da Argentina. Com a mesma pontuação na tabela antes de a bola rolar, as seleções iniciaram o confronto separadas apenas pelos critérios de desempate, aumentando a importância do duelo na definição das posições finais do Grupo J.
Com a situação do grupo favorecendo os dois lados, o confronto teve um início de poucas emoções em Kansas City. Durante boa parte da etapa inicial, Argélia e Áustria adotaram uma postura cautelosa, sem conseguir transformar a posse de bola em oportunidades claras. O cenário só mudou após a parada para hidratação. Aos 27 minutos, Alaba encontrou Arnautovic com um lançamento preciso. O atacante dominou e finalizou de maneira pouco convencional, mas suficiente para superar Benbot e colocar os europeus em vantagem.
Mesmo atrás no marcador, a Argélia não se abalou. A equipe africana passou a frequentar mais o campo ofensivo e esteve perto do empate em uma finalização de Chaïbi que explodiu na trave. O crescimento argelino foi recompensado pouco antes do intervalo. Em uma jogada iniciada por Mahrez pela direita, a bola permaneceu em campo por centímetros após tocar na bandeira de escanteio. A sequência da jogada terminou nos pés de Belghali, que aproveitou a sobra para deixar tudo igual e recolocar as duas seleções em posição confortável na luta pela classificação.
A volta dos vestiários seguiu em ritmo lento, com poucas investidas perigosas de ambos os lados. No entanto, a primeira oportunidade mais aguda da segunda etapa acabou resultando em gol. Aos dez minutos, Laimer arrancou pela direita, venceu a disputa com a marcação e chegou ao fundo antes de cruzar rasteiro para a área. A bola passou por Gregoritsch, mas encontrou Sabitzer livre na sequência. O meio-campista finalizou de primeira, sem chances para Benbot, recolocando a Áustria na frente.
A resposta argelina, porém, foi praticamente imediata. Quatro minutos depois, Aouar recebeu aberto pela esquerda, levou vantagem sobre Posch e levantou a cabeça antes de cruzar rasteiro para a área. A bola atravessou a defesa austríaca e encontrou Mahrez livre na segunda trave. Referência técnica e capitão da equipe, o camisa 7 apenas completou para o fundo das redes e o jogo ficou empatado novamente, agora por 2 a 2.
Os minutos finais reservaram um desfecho digno de roteiro cinematográfico. Quando tudo indicava que o empate seria o resultado definitivo, a Argélia construiu uma longa troca de passes já nos acréscimos. Mahrez recebeu dentro da área, ficou frente a frente com Schlager e bateu de primeira para virar a partida. O gol alterava completamente a classificação do Grupo J, colocava os argelinos na segunda posição e eliminava a Áustria naquele momento.
A resposta, porém, veio imediatamente. No último ataque do jogo, Sabitzer avançou pela esquerda e cruzou para Gregoritsch, que ajeitou de cabeça para trás na segunda trave. Kalajdzic, recém-saído do banco de reservas, apareceu livre para finalizar e decretar o empate por 3 a 3, resultado que classificou as duas seleções para o mata-mata e deixou o Irã fora das oitavas de final.
Visão do Lance!
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Aos 27 minutos da etapa inicial, Alaba mostrou toda sua qualidade ao lançar Arnautovic nas costas da defesa argelina. O atacante ganhou da marcação, ficou frente a frente com Benbot e, mesmo desequilibrado no momento da finalização, conseguiu tocar na saída do goleiro para abrir o placar em Kansas City para a Áustria.
Deu aula 🏅
Mahrez parecia ter perdido a posse pela direita, mas a bola bateu na bandeirinha de escanteio e permaneceu em campo. Belghali ficou com ela, tentou o cruzamento e viu a defesa bloquear. Na sequência, recuperou a sobra, deixou dois adversários para trás com um belo drible curto e soltou uma bomba de pé esquerdo, sem chances para o goleiro austríaco deixando tudo igual.
Não vou ver isso sozinho 👀
Maza voltou a mostrar sua habilidade individual ao arrancar pelo corredor central e passar por três marcadores austríacos em sequência. O camisa 22 invadiu a entrada da área com espaço para finalizar, mas acabou chutando sem equilíbrio e mandou para fora, desperdiçando uma boa oportunidade para a Argélia.
Escalações:
ARGÉLIA (Técnico: Vladimir Petković) Benbot; Belghali (Chergui), Mandi, Bensebaini e Hadjam (Aït-Nouri); Aouar, Maza, Mahrez e Bentaleb; Chaibi e Gouiri (Belaïd)
ÁUSTRIA (Técnico: Ralf Rangnick) Schlager; Posch, Lienhart, Alaba (Danso) e Mwene (Kalajdzic); Seiwald, Schlager (Grillitsch) e Laimer; Schmid (Wanner) e Sabitzer; Arnautovic (Gregoritsch)
✅ FICHA TÉCNICA
Argélia 3 x 3 Áustria - Grupo J - 3ª rodada da primeira fase
📅 Data e hora: sábado, dia 27 de junho de 2026, 23h (de Brasília)
📍 Local: Arrowhead Stadium - Kansas City (EUA)
🥅 Gols: Arnautovic (27'/1ºT) e Sabitzer (9'/2ºT) e Kalajdzic (50'/2ºT) - Áustria
Belghali (44'/2ºT), Mahrez (14'/2ºT) e Mahrez (47'/2ºT) - Argélia
🟨 Cartões amarelos: Arnautovic (Áustria)
🗣️Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)
🚩Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynnulin (UZB)
📟Quarto árbitro: Katia Itzel García (MEX)
📱VAR: Shaun Evans (AUS)
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