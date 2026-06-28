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Torcida do Botafogo reage a fala de jogador da Seleção: 'Ainda sente'

Zagueiro deu coletiva antes de Brasil x Japão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 19:19
Atualizado há 0 minutos
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Seleção Brasileira comemora gol contra a Escócia
Seleção Brasileira comemora gol contra a Escócia (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

Uma declaração de Marquinhos, capitão da Seleção Brasileira, mexeu com torcedores do Botafogo nas redes sociais na tarde deste domingo (28). O zagueiro deu coletiva antes do duelo entre Brasil e Japão nos 16 avos de final.

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    • Para pregar respeito aos japoneses, o jogador da Seleção Brasileira lembrou quando perdeu para o Botafogo pelo PSG, no Mundial de Clubes, em 2025.

    - Nós fomos eliminados da Copa passada por uma Croácia mesmo com todos falando que nós éramos uma seleção muito superior. O PSG perdeu para o Botafogo e muitos falavam que estávamos acima deles. Futebol tem que mostrar dentro de campo, então é seguir trabalhando e mostrar com desempenho que somos o melhor time - comentou o zagueiro da Seleção Brasileira.

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    Os torcedores do Botafogo, nas redes sociais, foram à loucura com a declaração do capitão. Veja os comentários abaixo:

    Veja reação dos torcedores do Botafogo com a coletiva do capitão da Seleção Brasileira

    Marquinhos projetou duelo com o Japão

    O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (28), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Antes do duelo, o capitão Marquinhos concedeu entrevista coletiva em Houston, cidade que receberá o duelo decisivo, e apontou "o segredo" para conquistar a classificação.

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     Com a força ofensiva que temos, se não tomarmos gols, estamos próximos de uma classificação. O time cresceu, melhorou, se encaixou e vem se entendendo cada vez mais. Escutamos muitas coisas de que não teríamos energia, mas sempre teve entrega (da nossa parte)... Melhoramos taticamente. Mais compactos e melhor posicionados, potencializamos os jogadores em campo. O Alisson fez grandes defesas nos últimos jogos também. — disse Marquinhos.

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