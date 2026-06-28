Torcida do Botafogo reage a fala de jogador da Seleção: 'Ainda sente' Zagueiro deu coletiva antes de Brasil x Japão

Uma declaração de Marquinhos, capitão da Seleção Brasileira, mexeu com torcedores do Botafogo nas redes sociais na tarde deste domingo (28). O zagueiro deu coletiva antes do duelo entre Brasil e Japão nos 16 avos de final.

continua após a publicidade

Para pregar respeito aos japoneses, o jogador da Seleção Brasileira lembrou quando perdeu para o Botafogo pelo PSG, no Mundial de Clubes, em 2025.

- Nós fomos eliminados da Copa passada por uma Croácia mesmo com todos falando que nós éramos uma seleção muito superior. O PSG perdeu para o Botafogo e muitos falavam que estávamos acima deles. Futebol tem que mostrar dentro de campo, então é seguir trabalhando e mostrar com desempenho que somos o melhor time - comentou o zagueiro da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️Atuação de Jhon Arias contra Portugal repercute no exterior: 'Meu Deus'

Os torcedores do Botafogo, nas redes sociais, foram à loucura com a declaração do capitão. Veja os comentários abaixo:

Veja reação dos torcedores do Botafogo com a coletiva do capitão da Seleção Brasileira

o marquinhos mencionando que o psg perdeu pro botafogo na coletiva kkkkkkk — ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏lizzie ᶜʳᶠ (@fallngharry) June 28, 2026

BOTAFOGO MENTIONED PELO MARQUINHOS NA COLETIVA



pov somos o maior terror dos caras kkkkkkkkkkkkkk repito amo mto meu filho da frança #ilovepsg🙏 — duda💋🇧🇷★彡 22/45 #BRASILHEXA #VNLERA (@dudinhasbfr) June 28, 2026

Marquinhos ainda sente a derrota do PSG pro Botafogo

HAHAHAHAHA — BRUTALFOGO 🔥🔥🔥 (@BrutalFogo) June 28, 2026

BOTAFOGO MENTIONED!!! Marquinhos lembrou do lendário Botafogo 1 x 0 PSG na coletiva 😍🥹 — daniel 🎉 (@dansalim97) June 28, 2026

Marquinhos projetou duelo com o Japão

O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (28), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Antes do duelo, o capitão Marquinhos concedeu entrevista coletiva em Houston, cidade que receberá o duelo decisivo, e apontou "o segredo" para conquistar a classificação.

🤑 Aposte em gols do Botafogo ou da Seleção Brasileira! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

— Com a força ofensiva que temos, se não tomarmos gols, estamos próximos de uma classificação. O time cresceu, melhorou, se encaixou e vem se entendendo cada vez mais. Escutamos muitas coisas de que não teríamos energia, mas sempre teve entrega (da nossa parte)... Melhoramos taticamente. Mais compactos e melhor posicionados, potencializamos os jogadores em campo. O Alisson fez grandes defesas nos últimos jogos também. — disse Marquinhos.

➡️ Pontaria ainda é problema no ataque da Seleção Brasileira? Veja os números