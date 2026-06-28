Fala de jogador do Japão antes de enfrentar o Brasil causa revolta: 'Já era' Bola vai rolar às 14h (Brasília) desta segunda-feira (29)

Brasil e Japão vão se enfrentar, na tarde desta segunda-feira (28), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. Antes do duelo decisivo, uma declaração do japonês Kento Shiogai causou revolta em brasileiros nas redes sociais.

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Em entrevista, o jogador, que é reserva da Seleção Japonesa, disse que o Brasil, adversário do Japão, não é mais o mesmo de antes.

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- O Brasil já foi uma potência, mas e agora? Eu acho que apenas a França e a Argentina são fortes. Eu não tenho escutado muito sobre o Brasil hoje em dia - disse Kento Shiogai.

Nas redes sociais, muitos brasileiros se incomodaram com as aspas do japonês. Veja os comentários abaixo:

Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)

Veja comentários sobre a declaração de Kento Shiogai

Por esse tipo de mentalidade estamos rumo fundo do poço.



Quem é esse cara?

O que ele conquistou?

Qual a relevância dele?



Sinceramente, os gringos entram na nossa mente muito fácil.



Era fazer o nosso e passar sem se preocupar, geração tik tok é fd — Deodoro (@Offnardo) June 28, 2026

Nossa, que absurdo isso que ele falou 😱 — rautt (@rauttzzz) June 28, 2026

e eu nunca escutei nada sobre o japao ser campeão de alguma copa que participou ou chegar pelo menos em uma semi final pic.twitter.com/Si4eOZMEHp — 𝐭𝐞𝐟𝐲 𝐭𝐡𝐯 🐆 (@tefyy_m) June 28, 2026

Coitado, ele está com um pouco de medo, por isso quer demonstrar força na entrevista; o Japão pode ganhar, sim, mas jogadores de futebol tendem a ser superfíciais no geral. — Pitore (@pipripis) June 28, 2026

Se o Kento quem falou já era. pic.twitter.com/8zlGXGNE26 — BILLY DE KID CONSERVADOR (@milton53970869) June 27, 2026

Brasil x Japão: Ancelotti mantém mistério, mas deve repetir time na Copa

O técnico Carlo Ancelotti manteve o mistério sobre a escalação do Brasil para o duelo contra o Japão, nesta segunda-feira (29), pelo primeiro mata-mata da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva concedida neste domingo (28), em Houston, o treinador evitou confirmar oficialmente os 11 titulares, mas a tendência é que repita a equipe que venceu a Escócia por 3 a 0, em Miami, na última quarta-feira (24).

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Dessa forma, o Brasil deve entrar em campo contra o Japão com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha.

Ao ser questionado se os jogadores conseguiriam dormir sem saber quem começará a partida, Ancelotti discordou da preocupação e respondeu em tom descontraído.

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