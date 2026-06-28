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Quem é Eustáquio, o herói da classificação do Canadá na Copa?

Filho de pais portugueses, camisa 7 do Canadá tem dupla cidadania

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 18:46
Atualizado há 0 minutos
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Canadense Stephen Eustáquio comemora o gol da classificação do Canadá às oia
Canadense Stephen Eustáquio comemora o gol da classificação do Canadá às oitavas de final (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Filho de pais portugueses, Stephen Eustáquio foi o herói da classificação do Canadá, neste domingo (28), às oitavas de final da Copa do Mundo. Afinal, foi do camisa 7 o golaço que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul, nos acréscimos do segundo tempo, em Los Angeles.

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    • Gráfico mostra feitos do canadense Stephen Eustáquio
    Gráfico mostra feitos do canadense Stephen Eustáquio (Reprodução)

    Eustáquio, que tem dupla nacionalidade e fala português, está com 29 anos e atua no Los Angeles FC, emprestado pelo Porto. Aos sete anos, se mudou para Portugal. E foi em um clube de nascimento de seus pais, o Nazarenos, no distrito de Leiria, onde começou, nas divisões de base. De lá, seguiu para o Torreense, Leixões e Chaves, antes de se transferir para o primeiro clube fora de Portugal, o Cruz Azul, do México, em 2019.

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    Do clube mexicano, Eustáquio retornou ao futebol português, para defender as cores do Paços de Ferreira e do Porto. Nesse último, marcou gols na semifinal e na decisão da taça da Liga de 2022-2023, contra Acadêmico de Viseu e Sporting, respectivamente. No dia 15 de abril de 2023, foi informado, no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre o Santa Clara, do falecimento da mãe, Esmeralda, aos 51 anos, e foi substituído logo depois.

    Pelo Porto, Eustáquio também venceu duas vezes o Campeonato Português (2021/22 e 2025/226),além da Taça de Portugal de 2021/22 (foto abaixo, com os pais), 2022/23 e 2023/24, além da Supertaça Cândido de Oliveira, 2022 e de 2024.

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    Canadense Stephen Eustáquio com os pais, quando venceu a Taça de Portugal pelo Porto, em 2022
    Canadense Stephen Eustáquio com os pais, quando venceu a Taça de Portugal pelo Porto, em 2022 (Reprodução)

    Eustáquio jogou nas divisões de base de Portugal

    Nas seleções de base, chegou a jogar pelo sub-21 de Portugal, entre 2017 e 2018. Mas, desde 2019, é convocado para a principal do Canadá. O histórico gol deste domingo foi o quinto em 60 partidas do camisa 7 pela equipe.

    Eustáquio e companhia enfrentam, nas oitavas de final da Copa do Mundo, o vencedor de Holanda e Marrocos.

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