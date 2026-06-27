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Melhores terceiros colocados da Copa: veja tabela e quem se classificou

Veja quais seleções garantiram vaga na 2ª fase da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 20:24
Atualizado há 2 minutos
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Gonzalo Plata comemora gol que garantiu classificação do Equador na Copa do Mundo
Gonzalo Plata comemora gol contra a Alemanha que garantiu classificação do Equador na Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Com 48 seleções, a Copa do Mundo 2026 será a maior edição da história e contará com algumas novidades para definir as seleções classificadas para a segunda fase. Agora, as oito melhores seleções que ficarem em terceiro lugar se classificarão. Antes, apenas a primeira e a segunda colocadas na fase de grupos avançavam. E, entre essas terceiras colocadas, cinco já estão garantidas na próxima fase: Suécia, EquadorBósniaParaguai e GanaClique aqui para entrar na tabela da Copa do Mundo. Depois, é só clicar no banner verde para saber como está a briga dos terceiros colocados!

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    Com o empate contra os australianos, Paraguai fica em terceiro lugar no grupo (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)
    Com o empate contra os australianos, Paraguai avança em 3º na Copa (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

    Suécia garantiu a classificação com o empate com o Japão na última rodada do Grupo F. Os japoneses ficaram em segundo lugar e entraram no caminho do Brasil. A Suécia terminou em terceiro no grupo e enfrentará a França na próxima fase.

    O Equador enfrentou a Alemanha e conseguiu uma virada histórica, superando os adversários por 2 a 1 e garantindo a classificação. O resultado garantiu a classificação dos equatorianos entre os melhores terceiros colocados.

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    Já a Bósnia garantiu a classificação como uma das melhores terceiras colocadas e enfrenta os Estados Unidos, primeiro colocado do D, na quarta-feira (1º), em Santa Clara, na Califórnia, às 21h.

    A Gana garantiu a vaga antes mesmo da derrota contra a Croácia neste sábado (27), por 2 a 1, já que não poderia ser ultrapassada mesmo ficando na terceira colocação. Este também é o caso do Paraguai, que só soube da classificação um dia após o empate em 0 a 0 com a Austrália.

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    O Uzbequistão, que vai vencendo a República Democrática do Congo por 1 a 0, tem chances remotas de conseguir a classificação e precisa tirar uma diferença muito grande em saldo de gols, além de secar as adversárias para seguir tendo chances entre as oito melhores terceiras.

    A seleção de Senegal venceu o Iraque de goleada, por 5 a 0, e soma 3 pontos no total, com saldo de gols de 2 gols, mas ainda não está confirmada na próxima fase. A Escócia, adversária do Brasil, já está eliminadas, já que não possui saldo de gols o suficiente para se manter na briga entre os oito primeiros.

    Argélia e Áustria entram em campo neste sábado (27) brigando por mais uma vaga, e as duas podem se classificar caso o jogo termine empatado, com uma delas avançando em terceiro.

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