logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Balanço do Grupo J: Argentina vence, e Argélia e Áustria avançam na Copa do Mundo

Três equipes da chave avançam à segunda fase do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 02:03
Favorite o Lance! no Google
Sasa Kalajdzic comemora gol da classificação da Áustria contra a Argélia na Copa do Mundo
Sasa Kalajdzic comemora gol da classificação da Áustria contra a Argélia na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Na última rodada do Grupo J da Copa do Mundo, a Argentina manteve 100% de aproveitamento, enquanto Argélia e Áustria fizeram um duelo emocionante. Com exceção da Jordânia, as três seleções avançaram à segunda fase do torneio e estão entre as 32 melhores equipes da competição.

continua após a publicidade
  • Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo

    Ex-Botafogo, Almada projeta Argentina x Cabo Verde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 28 minutos
  • Argentina está classificada para a segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)

    Jordânia x Argentina: veja os melhores momentos do jogo do Grupo J da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 31 minutos
  • Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo

    Messi marca, quebra recorde e Argentina vence Jordânia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Jordânia 1 x 3 Argentina

    Em um duelo protocolar, a Argentina decidiu poupar suas principais peças, mas mesmo assim manteve 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa do Mundo. Na etapa inicial, Lo Celso abriu o placar de falta, enquanto Lautaro Martínez ampliou o marcador em cobrança de pênalti.

    continua após a publicidade

    No segundo tempo, a Jordânia descontou com Al-Taamari nos minutos iniciais, mas Lionel Messi entrou e balançou as redes novamente após cobrança de falta. Com isso, o camisa 10 quebrou um recorde de Jairzinho e Just Fontaine e ampliou sua vantagem na artilharia da Copa do Mundo, tendo chegado a seis gols na atual edição do torneio.

    Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
    Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Argélia 3 x 3 Áustria

    Em um jogo maluco, Argélia e Áustria protagonizaram uma das grandes partidas da Copa do Mundo. Na etapa inicial, os europeus saíram na frente com Arnautovic, mas os africanos empataram nos minutos finais com Belghali.

    continua após a publicidade

    No segundo tempo, Sabitzer voltou a colocar a Áustria na frente, mas Mahrez foi as redes e empatou o duelo para a Argélia. Nos acréscimos, Mahrez marcou seu segundo gol e estava mandando os europeus para casa. No entanto, Kalajdžić estufou as redes aos 48 minutos do segundo tempo para classificar sua seleção.

    Com o empate, a Argélia se classificou como uma das melhores terceiras colocadas da Copa do Mundo. O Irã, que precisava da vitória da equipe africana, viu a vaga na segunda fase do torneio escapar com o gol da Áustria no apagar das luzes.

    Tabela do Grupo J da Copa do Mundo

    #TimePontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasSG

    1

    Argentina

    9

    3

    3

    0

    0

    +7

    2

    Áustria

    4

    3

    1

    1

    1

    0

    3

    Argélia

    4

    3

    1

    1

    1

    -2

    4

    Jordânia

    0

    3

    0

    1

    3

    -5

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Sasa Kalajdzic comemora gol da classificação da Áustria contra a Argélia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Balanço do dia: Irã ganha e perde classificação nos acréscimos, e Messi brilha de novoHá 20 minutos
    Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Ex-Botafogo, Almada projeta Argentina x Cabo Verde na Copa do MundoHá 28 minutos
    Argentina está classificada para a segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)
    Copa do Mundo 2026Jordânia x Argentina: veja os melhores momentos do jogo do Grupo J da Copa do MundoHá 31 minutos
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
    Copa do Mundo 2026Simulador do mata-mata da Copa do Mundo: simule os jogos até a finalHá 41 minutos
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Tabela da Copa do Mundo: veja os classificados e quem foi eliminadoHá 50 minutos
    Argélia e Áustria se classificam para a próxima fase da Copa do Mundo. (Foto: Reuters/Folhapress)
    Copa do Mundo 2026Dois gols nos acréscimos classificam Áustria e Argélia no mata-mata da Copa do MundoHá 51 minutos

    Mais LANCE!

    Messi salta e comemora o terceiro gol da Argentina na vitória sobre a Jordânia
    Argentina tem caminho mais fácil que o Brasil. Acesse o simulador
    Lionel Messi celebra de braços abertos seu gol marcado pela Argentina contra a Jordânia, na Copa do Mundo
    Messi bate recorde de Jairzinho e Just Fontaine na Copa do Mundo
    Lionel Messi marcando gol de falta em Jordânia e Argentina pela Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Torcedores vão a loucura com golaço de Messi em Jordânia x Argentina: 'Histórico'
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
    Mata-mata da Copa do Mundo: veja todas as seleções classificadas
    Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo
    Chaveamento da Copa do Mundo: veja todos os jogos do mata-mata
    Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
    Messi marca, quebra recorde e Argentina vence Jordânia na Copa do Mundo
    James rodríguez em campo
    James Rodríguez supera Valderrama e Rincón em jogo entre Colômbia e Portugal
    Cristiano Ronaldo e Lionel Messi comemoram gols por Portugal e Argentina na Copa do Mundo
    Messi x Cristiano Ronaldo só na final: veja o chaveamento da Copa
    Oussama Benbot, goleiro da Argélia. (Reprodução/redes sociais)
    Goleiro desbanca filho de Zidane e vira titular da Argélia na Copa
    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
    Inglaterra conhece adversário na segunda fase da Copa do Mundo
    Mayele abre os braços para comemorar um dos gols de RD Congo sobre Uzbequistão
    Balanço do Grupo K: Portugal empata, Colômbia lidera e RD Congo faz história
    Lautaro Martínez comemora gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia, na Copa do Mundo
    Lautaro Martínez marca primeiro gol pela Argentina em Copas do Mundo
    Messi em Jordânia x Argentina da Copa do Mundo
    Imagens de Messi em Jordânia x Argentina viralizam: 'Habitual'