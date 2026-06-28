Balanço do Grupo J: Argentina vence, e Argélia e Áustria avançam na Copa do Mundo Três equipes da chave avançam à segunda fase do Mundial

Na última rodada do Grupo J da Copa do Mundo, a Argentina manteve 100% de aproveitamento, enquanto Argélia e Áustria fizeram um duelo emocionante. Com exceção da Jordânia, as três seleções avançaram à segunda fase do torneio e estão entre as 32 melhores equipes da competição.

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Jordânia 1 x 3 Argentina

Em um duelo protocolar, a Argentina decidiu poupar suas principais peças, mas mesmo assim manteve 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa do Mundo. Na etapa inicial, Lo Celso abriu o placar de falta, enquanto Lautaro Martínez ampliou o marcador em cobrança de pênalti.

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No segundo tempo, a Jordânia descontou com Al-Taamari nos minutos iniciais, mas Lionel Messi entrou e balançou as redes novamente após cobrança de falta. Com isso, o camisa 10 quebrou um recorde de Jairzinho e Just Fontaine e ampliou sua vantagem na artilharia da Copa do Mundo, tendo chegado a seis gols na atual edição do torneio.

Messi comemora de braços abertos gol marcado pela Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Argélia 3 x 3 Áustria

Em um jogo maluco, Argélia e Áustria protagonizaram uma das grandes partidas da Copa do Mundo. Na etapa inicial, os europeus saíram na frente com Arnautovic, mas os africanos empataram nos minutos finais com Belghali.

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No segundo tempo, Sabitzer voltou a colocar a Áustria na frente, mas Mahrez foi as redes e empatou o duelo para a Argélia. Nos acréscimos, Mahrez marcou seu segundo gol e estava mandando os europeus para casa. No entanto, Kalajdžić estufou as redes aos 48 minutos do segundo tempo para classificar sua seleção.

Com o empate, a Argélia se classificou como uma das melhores terceiras colocadas da Copa do Mundo. O Irã, que precisava da vitória da equipe africana, viu a vaga na segunda fase do torneio escapar com o gol da Áustria no apagar das luzes.

Tabela do Grupo J da Copa do Mundo

# Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas SG 1 Argentina 9 3 3 0 0 +7 2 Áustria 4 3 1 1 1 0 3 Argélia 4 3 1 1 1 -2 4 Jordânia 0 3 0 1 3 -5

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