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Japão terá desfalque importante contra Brasil na Copa por lesão

Jogador não conseguiu se recuperar de lesão e fica fora contra o Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 20:58
Atualizado há 0 minutos
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Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)
Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

A seleção do Japão sofreu uma baixa importante para o confronto decisivo contra o Brasil, válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (29). O técnico Hajime Moriyasu confirmou, em entrevista coletiva realizada neste domingo (28), que o meia-atacante Takefusa Kubo não se recuperou de uma lesão no joelho e está fora da partida.

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    • Considerado um dos grandes destaques da equipe nipônica e um dos principais nomes da Real Sociedad, da Espanha, o camisa 8 vinha sendo monitorado pelo departamento médico, mas não apresentou a evolução esperada para atuar no primeiro desafio do mata-mata diante do Brasil. De acordo com o comandante japonês, Kubo realizou apenas trabalhos individuais de corrida nos últimos dias e não participou dos treinamentos coletivos com o restante do elenco, o que inviabiliza sua escalação para o duelo que vale vaga nas oitavas de final.

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    Kubo atuando pelo Japão
    Meia Takefusa Kubo, do Japão, atuando contra a Holanda na Copa (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP )

    A lesão de Kubo ocorreu ainda na rodada de abertura da Copa, durante o empate por 2 a 2 entre Japão e Holanda. Aos 25 minutos do segundo tempo daquela partida, o jogador sofreu uma torção no joelho esquerdo após receber uma entrada dura do lateral-direito holandês Denzel Dumfries. O craque japonês precisou ser substituído por conta da falta. Após a partida, Kubo deixou o estádio em uma cadeira de rodas.

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    Apesar de ter contribuído com uma assistência contra a Holanda, o atleta precisou ficar se recuperando e perdeu os jogos seguintes. Neste domingo, embora tenha acompanhado a delegação em campo durante a preparação, ele treinou separadamente sob a supervisão do preparador físico, assistindo de longe à atividade tática em que Moriyasu esboçou a provável escalação japonesa no sistema 3-4-2-1.

    Com a ausência de Takefusa Kubo confirmada, o Japão perde seu principal articulador de jogadas para o confronto com o Brasil, que se prepara para encontrar um adversário que, apesar da baixa, contará com o retorno do zagueiro e capitão Itakura, que deve ficar no banco.

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    A partida está marcada para esta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), no Estádio de Houston, no Texas. A transmissão do evento será multiplataforma, com exibição na TV Globo, SporTV, SBT, além do sinal digital pelo Globoplay e pela CazéTV. O vencedor garante vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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