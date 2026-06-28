Marquinhos: 'Respeito nossos adversários, mas também nossa Seleção' Capitão do Brasil reconhece crescimento do Japão, mas exalta trabalho do Brasil

HOUSTON, TX (EUA) - Capitão da Seleção Brasileira, o zagueiro Marquinhos disse neste domingo (28), véspera do confronto decisivo entre Brasil e Japão, que respeita muito o adversário da segunda fase da Copa do Mundo. Mas foi direto: também entende que a Seleção vem fazendo um bom trabalho no Mundial e que tem totais condições de avançar às oitavas.

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— Respeito muito os nossos adversários, mas eu respeito também o nosso trabalho, a nossa Seleção, a nossa história. A gente se prepara para um jogo como este da melhor forma — declarou Marquinhos, em entrevista concedida no NRG Stadium, em Houston, local da partida.

Os japoneses estão confiantes de que poderão fazer frente à Seleção. A vitória por 3 a 2 no amistoso realizado em Tóquio, no ano passado, e as boas atuações nesta Copa do Mundo deixaram o time confiante.

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Marquinhos dá exemplo do Botafogo no Mundial de Clubes

Na entrevista deste domingo, Marquinhos considerou que o futebol "vem se equilibrando, ele vem se nivelando cada vez mais". Ele lembrou as últimas edições da Copa do Mundo e também o Mundial de Clubes do ano passado, citando inclusive a vitória do Botafogo sobre o PSG.

— Na última Copa do Mundo a gente foi desclassificado para uma seleção da Croácia, que muitos falavam que a gente era uma Seleção muito melhor que eles. No último Mundial de Clubes, o meu time, PSG, perdeu para o Botafogo, que muitos falavam que o PSG estava muito acima do Botafogo. O futebol hoje é assim, você tem que mostrar dentro de campo.

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Marquinhos reconhece crescimento do Japão, mas diz confiar na Seleção Brasileira (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

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