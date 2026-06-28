Atuação de Jhon Arias contra Portugal repercute no exterior: 'Meu Deus' Meia foi titular no duelo entre as seleções neste sábado (27)

A Colômbia empatou com Portugal em 0 a 0, na noite deste sábado (27), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Nas redes sociais, muitos estrangeiros se impressionaram com a atuação de Jhon Arias, do Palmeiras, no duelo.

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Apesar de muitos considerarem a Seleção Portuguesa favorita no duelo com a Colômbia, faltou pouco para os sul-americanos não saírem com a vitória. Centímetros, na verdade, que anularam o gol de Sánchez nos minutos finais.

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Jhon Arias, do Palmeiras, foi um dos principais destaques da partida, e quase marcou com algumas vezes, mas parou em Diego Costa. Ainda assim, estrangeiros se encantaram com o futebol do colombiano. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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Jhon Arias, do Palmeiras, em amistoso pela Colômbia (Foto: Reprodução Instagram Arias)

Veja comentários sobre Arias, do Palmeiras

Enamorado futbolisticamente de John Arias, completísimo eh.



De interno, de extremo, de volante, de 9. Donde lo pongas es figura, un fenómeno el colombiano. pic.twitter.com/2H1UHbtgj2 — Facu Iriondo (@facuiriondo) June 28, 2026

Tradução sobre o meia do Palmeiras: Apaixonado futebolisticamente por John Arias, completíssimo, hein. De interno, de extremo, de volante, de 9. Onde o colocar, é figura, um fenômeno o colombiano.

Qué fenómeno John Arias, por Dios.



Muy autosuficiente en todas sus acciones y cada vez que le toca conducir con la pelota, lo hace de manera increíble.



Arranca, frena y decide.



Esos cambios de dirección que tiene, son realmente muy buenos y engañosos. pic.twitter.com/oBzJDhUVyU — Facu Iribarren (@_iribarrenfacu) June 28, 2026

Tradução sobre o colombiano: Que fenômeno o John Arias, pelo amor de Deus. Muito autossuficiente em todas as suas ações e toda vez que lhe cabe conduzir com a bola, ele faz de maneira incrível. Arranca, freia e decide. Essas mudanças de direção que ele tem são realmente muito boas e enganosas.

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Yo recuerdo el menosprecio que recibió Jhon Arias cuando regresó al fútbol sudamericano tras su paso por Inglaterra. Lo tildaron de ser un jugador de nivel solo para el fútbol brasileño y qué le quedó grande el futbol de élite.

Lo mejor de Arias es que es tan bueno que rompe con… pic.twitter.com/CmTmwOmozA — A Un Toque (@AUnToque_Co) June 28, 2026

Tradução sobre Arias, do Palmeiras: Eu lembro do desprezo que o Jhon Arias recebeu quando voltou ao futebol sul-americano após sua passagem pela Inglaterra. O tacharam de ser um jogador de nível apenas para o futebol brasileiro e que o futebol de elite lhe ficava grande. O melhor do Arias é que ele é tão bom que rompe com o discurso de que só serve ou é bom quem joga na Europa. O que me enche de vida é o seu Mundial.

Idc what Jhon Arias did at "Wolves" that's a top player — Bd@irB@ll (@Bd_irB_ll) June 28, 2026

Tradução sobre o meia-atacante: Não me importo com o que o Jhon Arias fez no "Wolves", esse é um jogador de elite.

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