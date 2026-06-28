Atuação de Jhon Arias contra Portugal repercute no exterior: 'Meu Deus'
Meia foi titular no duelo entre as seleções neste sábado (27)
A Colômbia empatou com Portugal em 0 a 0, na noite deste sábado (27), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Nas redes sociais, muitos estrangeiros se impressionaram com a atuação de Jhon Arias, do Palmeiras, no duelo.
Apesar de muitos considerarem a Seleção Portuguesa favorita no duelo com a Colômbia, faltou pouco para os sul-americanos não saírem com a vitória. Centímetros, na verdade, que anularam o gol de Sánchez nos minutos finais.
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Jhon Arias, do Palmeiras, foi um dos principais destaques da partida, e quase marcou com algumas vezes, mas parou em Diego Costa. Ainda assim, estrangeiros se encantaram com o futebol do colombiano. Veja os comentários abaixo, com tradução:
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Veja comentários sobre Arias, do Palmeiras
Enamorado futbolisticamente de John Arias, completísimo eh.— Facu Iriondo (@facuiriondo) June 28, 2026
De interno, de extremo, de volante, de 9. Donde lo pongas es figura, un fenómeno el colombiano. pic.twitter.com/2H1UHbtgj2
Tradução sobre o meia do Palmeiras: Apaixonado futebolisticamente por John Arias, completíssimo, hein. De interno, de extremo, de volante, de 9. Onde o colocar, é figura, um fenômeno o colombiano.
Qué fenómeno John Arias, por Dios.— Facu Iribarren (@_iribarrenfacu) June 28, 2026
Muy autosuficiente en todas sus acciones y cada vez que le toca conducir con la pelota, lo hace de manera increíble.
Arranca, frena y decide.
Esos cambios de dirección que tiene, son realmente muy buenos y engañosos. pic.twitter.com/oBzJDhUVyU
Tradução sobre o colombiano: Que fenômeno o John Arias, pelo amor de Deus. Muito autossuficiente em todas as suas ações e toda vez que lhe cabe conduzir com a bola, ele faz de maneira incrível. Arranca, freia e decide. Essas mudanças de direção que ele tem são realmente muito boas e enganosas.
Yo recuerdo el menosprecio que recibió Jhon Arias cuando regresó al fútbol sudamericano tras su paso por Inglaterra. Lo tildaron de ser un jugador de nivel solo para el fútbol brasileño y qué le quedó grande el futbol de élite.— A Un Toque (@AUnToque_Co) June 28, 2026
Lo mejor de Arias es que es tan bueno que rompe con… pic.twitter.com/CmTmwOmozA
Tradução sobre Arias, do Palmeiras: Eu lembro do desprezo que o Jhon Arias recebeu quando voltou ao futebol sul-americano após sua passagem pela Inglaterra. O tacharam de ser um jogador de nível apenas para o futebol brasileiro e que o futebol de elite lhe ficava grande. O melhor do Arias é que ele é tão bom que rompe com o discurso de que só serve ou é bom quem joga na Europa. O que me enche de vida é o seu Mundial.
Idc what Jhon Arias did at "Wolves" that's a top player— Bd@irB@ll (@Bd_irB_ll) June 28, 2026
Tradução sobre o meia-atacante: Não me importo com o que o Jhon Arias fez no "Wolves", esse é um jogador de elite.
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