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Atuação de Jhon Arias contra Portugal repercute no exterior: 'Meu Deus'

Meia foi titular no duelo entre as seleções neste sábado (27)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 07:50
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Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia
Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia (Foto: Alex Cruz/Folhapress)

A Colômbia empatou com Portugal em 0 a 0, na noite deste sábado (27), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Nas redes sociais, muitos estrangeiros se impressionaram com a atuação de Jhon Arias, do Palmeiras, no duelo.

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    Jhon Arias, do Palmeiras, foi um dos principais destaques da partida, e quase marcou com algumas vezes, mas parou em Diego Costa. Ainda assim, estrangeiros se encantaram com o futebol do colombiano. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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    Jhon Arias, do Palmeiras, em amistoso pela Colômbia (Foto: Reprodução Instagram Arias)
    Jhon Arias, do Palmeiras, em amistoso pela Colômbia (Foto: Reprodução Instagram Arias)

    Veja comentários sobre Arias, do Palmeiras

    Tradução sobre o meia do Palmeiras: Apaixonado futebolisticamente por John Arias, completíssimo, hein. De interno, de extremo, de volante, de 9. Onde o colocar, é figura, um fenômeno o colombiano.

    Tradução sobre o colombiano: Que fenômeno o John Arias, pelo amor de Deus. Muito autossuficiente em todas as suas ações e toda vez que lhe cabe conduzir com a bola, ele faz de maneira incrível. Arranca, freia e decide. Essas mudanças de direção que ele tem são realmente muito boas e enganosas.

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    Tradução sobre Arias, do Palmeiras: Eu lembro do desprezo que o Jhon Arias recebeu quando voltou ao futebol sul-americano após sua passagem pela Inglaterra. O tacharam de ser um jogador de nível apenas para o futebol brasileiro e que o futebol de elite lhe ficava grande. O melhor do Arias é que ele é tão bom que rompe com o discurso de que só serve ou é bom quem joga na Europa. O que me enche de vida é o seu Mundial.

    Tradução sobre o meia-atacante: Não me importo com o que o Jhon Arias fez no "Wolves", esse é um jogador de elite.

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