AO VIVO: Acompanhe Cruzeiro x Minas na semi da Superliga Masculina

Nesta quarta-feira (22), Cruzeiro e Minas medem forças no jogo 1 da semifinal da Superliga Masculina 25/26. A partida, marcada para as 21h (de Brasília), acontece no Ginásio do Riacho, em Belo Horizonte (MG). ATUALIZAÇÃO: Primeiro set em andamento

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Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

Times Placar 1º SET Cruzeiro 0 13 Minas 0 13

1º set

Tudo igual - 13 a 13

Bloqueio de Lucão em cima de Bertolini - 13 a 10

Agora, é ace de Oppenkoski - 11 a 9

Ace de Giovane - 9 a 8 para o Cruzeiro

Desafio confirma que ataque do Oppenkoski foi dentro - 4 a 4

Início de partida equilibrado - 3 a 3

O primeiro ponto é do Minas, com bloqueio simples de Le Lukas

Bola no ar! Começa o jogo!

Escalação do Minas: Samuel (oposto), Bertolini (central), Leo Lukas (ponta), Djalma (ponta), Geovane (central), Javad (levantador), Rogerinho (líbero). Técnico: Guilherme Novaes

Escalação do Cruzeiro: Oppenkoski (oposto), Lucão (central), William (ponteiro), Rodriguinho (ponteiro), Otávio (central), Brasília (levantador), Alê (líbero). Técnico: Filipe Ferraz

Equipes em trabalho de aquecimento na quadra

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Minas x Sada Cruzeiro na fase classificatória da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Felipe Deslandes/MTC)

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Favoritismo cruzeirense

O Cruzeiro chega ao mata-mata com o título de melhor time da fase classificatória. Foram 54 pontos conquistados em 17 vitórias, desempenho que garantiu a liderança isolada. Nas quartas de final, a equipe não deu chances e superou o Goiás com duas vitórias seguidas.

Do outro lado, o Itambé Minas, que encerrou a etapa inicial na quarta posição com 43 pontos, chega embalado após uma série de três jogos contra o Suzano.

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— É inegável que o Sada Cruzeiro chega como favorito pelo elenco forte e conquistas recentes. Para superá-los, temos que jogar no mais alto padrão, mas acredito muito no nosso grupo. Chegamos para esta série apresentando o melhor desempenho da nossa temporada — projetou o treinador.

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Calendário da série de semifinal da Superliga Masculina 25/26

Jogo 1: Cruzeiro x Minas - 22/04, às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG)

Cruzeiro x Minas - 22/04, às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG) Jogo 2: Minas x Cruzeiro - 27/01, às 21h (de Brasília), Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

Minas x Cruzeiro - 27/01, às 21h (de Brasília), Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG) Jogo 3*: Cruzeiro x Minas - 1/05 - às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG)

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