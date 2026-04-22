AO VIVO: Acompanhe Cruzeiro x Minas na semi da Superliga Masculina
Partida abre a série de semifinal entre as equipes e acontece com mando cruzeirense
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Nesta quarta-feira (22), Cruzeiro e Minas medem forças no jogo 1 da semifinal da Superliga Masculina 25/26. A partida, marcada para as 21h (de Brasília), acontece no Ginásio do Riacho, em Belo Horizonte (MG). ATUALIZAÇÃO: Primeiro set em andamento
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Acompanhe o jogo
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
Cruzeiro
0
13
Minas
0
13
1º set
- Tudo igual - 13 a 13
- Bloqueio de Lucão em cima de Bertolini - 13 a 10
- Agora, é ace de Oppenkoski - 11 a 9
- Ace de Giovane - 9 a 8 para o Cruzeiro
- Desafio confirma que ataque do Oppenkoski foi dentro - 4 a 4
- Início de partida equilibrado - 3 a 3
- O primeiro ponto é do Minas, com bloqueio simples de Le Lukas
- Bola no ar! Começa o jogo!
- Escalação do Minas: Samuel (oposto), Bertolini (central), Leo Lukas (ponta), Djalma (ponta), Geovane (central), Javad (levantador), Rogerinho (líbero). Técnico: Guilherme Novaes
- Escalação do Cruzeiro: Oppenkoski (oposto), Lucão (central), William (ponteiro), Rodriguinho (ponteiro), Otávio (central), Brasília (levantador), Alê (líbero). Técnico: Filipe Ferraz
- Equipes em trabalho de aquecimento na quadra
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Favoritismo cruzeirense
O Cruzeiro chega ao mata-mata com o título de melhor time da fase classificatória. Foram 54 pontos conquistados em 17 vitórias, desempenho que garantiu a liderança isolada. Nas quartas de final, a equipe não deu chances e superou o Goiás com duas vitórias seguidas.
Do outro lado, o Itambé Minas, que encerrou a etapa inicial na quarta posição com 43 pontos, chega embalado após uma série de três jogos contra o Suzano.
— É inegável que o Sada Cruzeiro chega como favorito pelo elenco forte e conquistas recentes. Para superá-los, temos que jogar no mais alto padrão, mas acredito muito no nosso grupo. Chegamos para esta série apresentando o melhor desempenho da nossa temporada — projetou o treinador.
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Calendário da série de semifinal da Superliga Masculina 25/26
- Jogo 1: Cruzeiro x Minas - 22/04, às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG)
- Jogo 2: Minas x Cruzeiro - 27/01, às 21h (de Brasília), Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)
- Jogo 3*: Cruzeiro x Minas - 1/05 - às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG)
*Se necessário
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