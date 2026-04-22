AO VIVO: Siga Campinas x Praia Clube na semifinal da Superliga Masculina

Nesta quarta-feira (22), a partir das 18h30 (de Brasília), Campinas e Praia Clube se enfrentam em jogo que abre a série de semifinal entre as equipes, pelas Superliga Masculina 25/26. A partida acontece no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). ATUALIZAÇÃO: Campinas 1 x 1 Praia Clube

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➡️ Campinas x Praia: no ataque, centrais buscam desequilibrar semi da Superliga

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Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Campinas 1 15 25 5 Praia Clube 1 25 18 3

3º set

Ele faz tudo! No ataque, Bruninho marca o quinto do Campinas - 5 a 3

Campinas, com Adriano, pontua na abertura do terceiro set

2º set

Bruno Lima coloca no chão, e o segundo set é do Campinas - 25 a 19

Franco, em ataque na paralela, salva o primeiro set point - 24 a 17

Set point para o Campinas - 24 a 16

Isac no block! 18 a 14

Desafio confirma ace de Adriano - 18 a 12

Bruno Lima explora o bloqueio, e o time campineiro abre 15 a 11

Largadinha inteligente de Bruno Lima - 10 a 8 para o Campinas

Bloqueio de Matheus Pinta em cima de Isac - 8 a 6 para o Campinas

Adriano ataca na diagonal curta, e a bola pega no rosto de Lukinha

Tudo igual no placar! 4 a 4

Bola no ar para a segunda parcial!

1º set

Maurício Borges saca para fora. O primeiro set é do Praia Clube - 25 a 15

Pietro no block! É set point para o Praia Clube - 24 a 14

Lucas Loh explora o bloqueio - 21 a 12

Portas fechadas! Isac pontua no bloqueio, e Praia Clube tem 17 a 9

Praia Clube dominante na primeira parcial - 15 a 9

Lucas Loh no bloqueio! 11 a 6

Adriano coloca no chão, e Campinas volta a rodar - 10 a 6

Em um começo de alto ritmo, Praia Clube abre 10 a 5

É ace de Matheus Pinta, para o Campinas - 4 a 4

Começa o jogo! O primeiro ponto é do Praia Clube, de bloqueio

Escalação do Praia Clube: Resley (levantador), Franco (oposto), Isac (central), Pietro (central), Lucas Loh (ponteiro), Paulo (ponteiro) e Filipinho (líbero). Técnico: Fabiano Magoo

Escalação do Campinas: Bruninho (levantador), Bruno Lima (oposto), Judson (central), Matheus Pinta (central), Maurício Borges (ponteiro), Adriano (ponteiro) e Lukinha (líbero). Técnico: Horácio Dileo

Equipes em quadra para aquecimento

➡️ Campinas e Praia Clube abrem duelo por vaga na final da Superliga; saiba onde assistir

A campanha das equipes na Superliga Masculina 25/26

O Campinas encerrou a primeira fase na vice-liderança com 51 pontos, apenas três atrás do líder Cruzeiro, acumulando um retrospecto de 17 vitórias e cinco derrotas. Nas quartas de final, a equipe confirmou o favoritismo ao eliminar o Monte Carmelo em apenas dois jogos.

Do outro lado, o Praia Clube busca quebrar o mando de quadra adversário para levar a vantagem para Minas Gerais. O time de Uberlândia fechou a etapa inicial na terceira colocação, somando 44 pontos com 16 triunfos. Diferente de seu oponente, os mineiros precisaram de 3 jogos nos playoffs, garantindo a classificação após uma série equilibrada contra o Guarulhos.

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Praia Clube e Guarulhos se enfrentaram nas quartas de final da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

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Calendário da série de semifinal

Jogo 1: Campinas x Praia Clube - 22/04, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral (SP)

Campinas x Praia Clube - 22/04, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral (SP) Jogo 2: Praia Clube x Campinas - 27/04, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia (SP)

Praia Clube x Campinas - 27/04, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia (SP) Jogo 3*: Campinas x Praia Clube - 1/05, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral (SP)

*Se necessário