AO VIVO: Siga Campinas x Praia Clube na semifinal da Superliga Masculina
Partida abre a série "melhor de três" entre as equipes em busca da vaga na final da competição
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Nesta quarta-feira (22), a partir das 18h30 (de Brasília), Campinas e Praia Clube se enfrentam em jogo que abre a série de semifinal entre as equipes, pelas Superliga Masculina 25/26. A partida acontece no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP). ATUALIZAÇÃO: Campinas 1 x 1 Praia Clube
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Acompanhe o jogo
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Campinas
1
15
25
5
Praia Clube
1
25
18
3
3º set
- Ele faz tudo! No ataque, Bruninho marca o quinto do Campinas - 5 a 3
- Campinas, com Adriano, pontua na abertura do terceiro set
2º set
- Bruno Lima coloca no chão, e o segundo set é do Campinas - 25 a 19
- Franco, em ataque na paralela, salva o primeiro set point - 24 a 17
- Set point para o Campinas - 24 a 16
- Isac no block! 18 a 14
- Desafio confirma ace de Adriano - 18 a 12
- Bruno Lima explora o bloqueio, e o time campineiro abre 15 a 11
- Largadinha inteligente de Bruno Lima - 10 a 8 para o Campinas
- Bloqueio de Matheus Pinta em cima de Isac - 8 a 6 para o Campinas
- Adriano ataca na diagonal curta, e a bola pega no rosto de Lukinha
- Tudo igual no placar! 4 a 4
- Bola no ar para a segunda parcial!
1º set
- Maurício Borges saca para fora. O primeiro set é do Praia Clube - 25 a 15
- Pietro no block! É set point para o Praia Clube - 24 a 14
- Lucas Loh explora o bloqueio - 21 a 12
- Portas fechadas! Isac pontua no bloqueio, e Praia Clube tem 17 a 9
- Praia Clube dominante na primeira parcial - 15 a 9
- Lucas Loh no bloqueio! 11 a 6
- Adriano coloca no chão, e Campinas volta a rodar - 10 a 6
- Em um começo de alto ritmo, Praia Clube abre 10 a 5
- É ace de Matheus Pinta, para o Campinas - 4 a 4
- Começa o jogo! O primeiro ponto é do Praia Clube, de bloqueio
- Escalação do Praia Clube: Resley (levantador), Franco (oposto), Isac (central), Pietro (central), Lucas Loh (ponteiro), Paulo (ponteiro) e Filipinho (líbero). Técnico: Fabiano Magoo
- Escalação do Campinas: Bruninho (levantador), Bruno Lima (oposto), Judson (central), Matheus Pinta (central), Maurício Borges (ponteiro), Adriano (ponteiro) e Lukinha (líbero). Técnico: Horácio Dileo
- Equipes em quadra para aquecimento
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A campanha das equipes na Superliga Masculina 25/26
O Campinas encerrou a primeira fase na vice-liderança com 51 pontos, apenas três atrás do líder Cruzeiro, acumulando um retrospecto de 17 vitórias e cinco derrotas. Nas quartas de final, a equipe confirmou o favoritismo ao eliminar o Monte Carmelo em apenas dois jogos.
Do outro lado, o Praia Clube busca quebrar o mando de quadra adversário para levar a vantagem para Minas Gerais. O time de Uberlândia fechou a etapa inicial na terceira colocação, somando 44 pontos com 16 triunfos. Diferente de seu oponente, os mineiros precisaram de 3 jogos nos playoffs, garantindo a classificação após uma série equilibrada contra o Guarulhos.
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Calendário da série de semifinal
- Jogo 1: Campinas x Praia Clube - 22/04, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral (SP)
- Jogo 2: Praia Clube x Campinas - 27/04, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia (SP)
- Jogo 3*: Campinas x Praia Clube - 1/05, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral (SP)
*Se necessário
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