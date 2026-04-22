Minas vive jejum de título na Superliga desde a estreia do Sada Cruzeiro

Uma das vagas na final da Superliga Masculina 2025/26 sairá do clássico mineiro entre Sada Cruzeiro e Minas, que se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h (de Brasília), pela primeira partida da semifinal. Maior campeão com nove títulos, o time celeste participa do torneio desde a temporada 2006/07, ano em que a equipe da Rua da Bahia foi campeã pela quarta e última vez.

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Tetracampeão, Minas vê o surgimento de um novo rival

Elenco do Minas campeão da Superliga Masculina 2006/2007 (Foto: Reprodução)

O Minas se sagrou tetracampeão da Superliga após vencer o Cimed, de Florianópolis (SC), por 3 jogos a 1 em série melhor de cinco. O placar das quatro finais foi 3 sets a 0. A equipe minastenista que, na ocasião, quebrou o recorde de títulos da competição era formada por nomes como o líbero Serginho, os ponteiros Samuel Fuchs e Roberto Minuzzi, o central Jardel e o técnico Mauro Grasso.

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Curiosamente, o time mineiro levantou seu último troféu da Superliga no Ginásio Divino Braga, em Betim (MG), cidade onde surgiu a Associação Esportiva Sada Vôlei, projeto conhecido atualmente como Sada Cruzeiro. Em 2006/07, o recém-promovido Sada Betim ficou em sexto lugar na fase classificatória e caiu nas quartas de final diante do Ulbra/Uptime, de Canoas (RS).

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Sada Betim x Minas pela Superliga Masculina 2007/2008 (Foto: Reprodução/Sada Cruzeiro)

Na primeira temporada do clássico, uma vitória para cada lado na fase de classificação: o Minas levou a melhor no turno por 3 sets a 1, enquanto o Sada bateu o rival no tie-break pelo returno. Ambos os times venceram como visitantes.

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20 anos depois, Cruzeiro empilha troféus e Minas segue em jejum

Sada Cruzeiro conquista o eneacampeonato da Superliga Masculina (Foto: Divulgação/CBV)

Duas décadas depois da estreia do Sada Cruzeiro na elite do voleibol brasileiro e do tetracampeonato inédito do Minas, a rivalidade entre os clubes se fortaleceu, mas o cenário mudou completamente.

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Em 2009, o Sada firmou parceria com o Cruzeiro Esporte Clube e passou a representar a tradicional instituição do futebol no vôlei, deixando o município de Betim e se transferindo para Belo Horizonte, capital mineira. Foi um passo crucial do projeto para se tornar o mais vitorioso da história da modalidade no país, com 57 conquistas oficiais - nove da Superliga.

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Por outro lado, o Minas ganhou um novo concorrente e perdeu gradualmente o protagonismo nas principais competições. Desde a última vez em que foi campeão da Superliga, foram cinco finais perdidas, sendo as duas últimas para o Cruzeiro e de forma consecutiva (2021/22 e 2022/23).

Além disso, o clube minastenista acumula 18 vices seguidos no Campeonato Mineiro, 17 deles em decisões contra o Cruzeiro. As conquistas da Copa Brasil em 2022 e 2025 foram as últimas importantes do time da Rua da Bahia.

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