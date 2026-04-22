Campinas e Praia Clube abrem duelo por vaga na final da Superliga; saiba onde assistir

A disputa ao título da Superliga Masculina 2025/26 avança nesta quarta-feira (22). Vôlei Renata e Praia Clube entram em quadra às 18h30, no Ginásio do Taquaral, para o primeiro confronto da semifinal. O embate coloca frente a frente o segundo e o terceiro colocados da fase regular em uma disputa decisiva que vai definir quem larga na frente.

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Para o torcedor que não quer perder nenhum ponto, a partida terá cobertura multiplataforma. O duelo será exibido ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo canal GeTV, no YouTube. Quem prefere o streaming poderá acompanhar pela Volleyball World TV.

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Calendário da série

A disputa, definida em uma série de até três jogos, terá sua segunda partida na próxima segunda-feira (27), às 18h30, no UTC, em Uberlândia. Caso cada equipe vença uma partida, o confronto decisivo será no dia 1º de maio, uma sexta-feira, também às 18h30. O mando de campo do terceiro jogo pertence ao time de Campinas devido à sua superioridade na fase classificatória.

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Quartas de final da Superliga Masculina (Foto: Bruno Cunha)

A temporada das equipes

O time do levantador Bruninho chega à semifinal com a confiança alta. O Campinas encerrou a primeira fase na vice-liderança com 51 pontos, apenas três atrás do líder Cruzeiro, acumulando um retrospecto de 17 vitórias e cinco derrotas. Nas quartas de final, a equipe confirmou o favoritismo ao eliminar o Monte Carmelo em apenas dois jogos.

Do outro lado, o Praia Clube busca quebrar o mando de campo adversário para levar a vantagem para Minas Gerais. O time de Uberlândia fechou a etapa inicial na terceira colocação, somando 44 pontos com 16 triunfos. Diferente de seu oponente, os mineiros precisaram de 3 jogos nos playoffs, garantindo a classificação após uma série equilibrada contra o Guarulhos.

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