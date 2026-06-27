Oposta da Seleção lesiona o joelho e desfalca o Brasil na VNL Tainara passou por exames de imagem neste sábado (27)

A oposta Tainara sofreu uma lesão no joelho direito e desfalcará a Seleção Brasileira para a sequência da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. A jogadora sentiu o problema durante treinamento em Barueri, na última sexta-feira (26), e já iniciou tratamento de fisioterapia.

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Segundo nota da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a jogadora passou por exames de imagem neste sábado (27), e foi detectada lesão no tendão quadriciptal, tecido que conecta o músculo do quadríceps à rótula. A entidade não especificou o tempo de recuperação.

Tainara esteve em quadra durante os oito jogos da Seleção Brasileira e soma 80 pontos, sendo 68 no ataque, cinco no bloqueio e sete no saque. Ela foi titular na primeira semana da competição, mas perdeu espaço na etapa da Turquia.

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Tainara ataca em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Quando o Brasil volta a jogar na VNL feminina?

O último jogo da Seleção feminina aconteceu no dia 21 de junho, encerrando o calendário da segunda semana, em Ancara, na Turquia. Na ocasião, o Brasil foi superado pela Alemanha por 3 sets a 2.

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Além da tradicional semana de folga entre as semanas, o calendário da VNL terá uma janela de pausa neste início de julho. A Seleção volta à quadra no dia 8 de julho, contra o Japão, para a última etapa da fase de classificação.

Atualmente, o Brasil ocupa a vice-liderança da competição, com 20 pontos, atrás apenas dos Estados Unidos pelos critérios de desempate (relação de sets e saldo de pontos).

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