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Brasileiros se destacam em estatísticas da VNL; veja números

A competição volta para a terceira e última etapa antes da fase final

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 17:09
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Seleção comemora ponto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Vollleyball World)
Seleção comemora ponto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Vollleyball World)

Finalizadas as duas primeiras etapas da VNL tanto feminina quanto masculina, os rankings da Volleyball World demonstram quem vem se destacando na competição até aqui. Entre as mulheres, Julia Kudiess e Julia Bergmann são as jogadoras que aparecem em posições mais altas. Já no naipe masculino, o levantador Fernando Cachopa é o atleta que leva o Brasil mais alto lista.

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    A Seleção feminina é a atual segunda colocada da Liga das Nações, atrás apenas dos Estados Unidos. A equipe comandada por Zé Roberto tem apenas uma derrota em oito jogos. Julia Kudiess e Bergmann vem sendo grandes nomes da campanha verde-amarela até aqui.

    A central Kudiess é a segunda atleta com mais pontos de bloqueio na VNL 2026, somando 31. Já Bergmann é a quarta maior pontuadora da competição, totalizando 137 bolas colocadas no chão. O Brasil se destaca no Top-10 de outros fundamentos da Liga das Nações feminina; confira:

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    • Maiores pontuadoras:

    • Julia Bergmann - 4ª - 137 pontos
    • Ana Cristina - 9ª - 115 pontos

    Melhores atacantes:

    • Julia Bergmann - 6ª - 118 pontos de ataque

    Melhores bloqueadoras:

    • Julia Kudiess - 2ª - 31 pontos
    • Diana - 10ª - 22 pontos
    A central Diana ataca durante jogo entre Brasil e Alemanha na VNL
    A central Diana ataca durante jogo entre Brasil e Alemanha na VNL (Foto: Volleyball World)

    Melhores sacadoras:

    • Ana Cristina - 4ª - 11 aces
    • Julia Bergmann - 6ª - 9 aces
    • Diana - 6ª - 8 aces

    Melhores levantadoras

    • Macris - 9ª - 172 levantamentos bem-sucedidos

    Melhores recebedoras:

    • Julia Bergmann - 5ª - 61 defesas bem-sucedidas

    Já a caminhada da Seleção masculina na Liga das Nações vem sendo mais conturbada. Os comandados de Bernardinho ocupam a 9ª posição da tabela, fora da zona de classificação fara a fase final do torneio. Individualmente, a atuação dos atletas também não é das melhores, e apenas Cachopa aparece no Top-10 de estatísticas da Volleyball World. O jogador figura como o segundo melhor levantador, com aproximadamente 47% de eficiência - 267 levantamentos bem-sucedidos.

    Bryan comemora ponto com Brasília em jogo da Seleção na VNL (Foto: Silvio Avila)
    Bryan comemora ponto com Brasília em jogo da Seleção na VNL (Foto: Silvio Avila)

    Confira a agenda do Brasil na terceira etapa da VNL:

    Feminina - Osaka, Japão

    1. Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
    2. Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
    3. Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
    4. Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

    * horários de Brasília

    Masculina - Chicago, Estados Unidos

    1. França x Brasil - quarta-feira (15), às 18h
    2. Estados Unidos x Brasil - quinta-feira (16), às 22h
    3. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h
    4. China x Brasil - domingo (19), às 14h

    *horário de Brasília

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