Brasileiros se destacam em estatísticas da VNL; veja números
A competição volta para a terceira e última etapa antes da fase final
Finalizadas as duas primeiras etapas da VNL tanto feminina quanto masculina, os rankings da Volleyball World demonstram quem vem se destacando na competição até aqui. Entre as mulheres, Julia Kudiess e Julia Bergmann são as jogadoras que aparecem em posições mais altas. Já no naipe masculino, o levantador Fernando Cachopa é o atleta que leva o Brasil mais alto lista.
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A Seleção feminina é a atual segunda colocada da Liga das Nações, atrás apenas dos Estados Unidos. A equipe comandada por Zé Roberto tem apenas uma derrota em oito jogos. Julia Kudiess e Bergmann vem sendo grandes nomes da campanha verde-amarela até aqui.
A central Kudiess é a segunda atleta com mais pontos de bloqueio na VNL 2026, somando 31. Já Bergmann é a quarta maior pontuadora da competição, totalizando 137 bolas colocadas no chão. O Brasil se destaca no Top-10 de outros fundamentos da Liga das Nações feminina; confira:
Maiores pontuadoras:
- Julia Bergmann - 4ª - 137 pontos
- Ana Cristina - 9ª - 115 pontos
Melhores atacantes:
- Julia Bergmann - 6ª - 118 pontos de ataque
Melhores bloqueadoras:
- Julia Kudiess - 2ª - 31 pontos
- Diana - 10ª - 22 pontos
Melhores sacadoras:
- Ana Cristina - 4ª - 11 aces
- Julia Bergmann - 6ª - 9 aces
- Diana - 6ª - 8 aces
Melhores levantadoras
- Macris - 9ª - 172 levantamentos bem-sucedidos
Melhores recebedoras:
- Julia Bergmann - 5ª - 61 defesas bem-sucedidas
Já a caminhada da Seleção masculina na Liga das Nações vem sendo mais conturbada. Os comandados de Bernardinho ocupam a 9ª posição da tabela, fora da zona de classificação fara a fase final do torneio. Individualmente, a atuação dos atletas também não é das melhores, e apenas Cachopa aparece no Top-10 de estatísticas da Volleyball World. O jogador figura como o segundo melhor levantador, com aproximadamente 47% de eficiência - 267 levantamentos bem-sucedidos.
Confira a agenda do Brasil na terceira etapa da VNL:
Feminina - Osaka, Japão
- Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
- Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
- Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
- Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h
* horários de Brasília
Masculina - Chicago, Estados Unidos
- França x Brasil - quarta-feira (15), às 18h
- Estados Unidos x Brasil - quinta-feira (16), às 22h
- Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h
- China x Brasil - domingo (19), às 14h
*horário de Brasília
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