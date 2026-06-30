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Partida entre Polônia e Argentina bate recorde duplo na VNL

Apesar da vitória, os poloneses foram derrotados no primeiro set por 50 a 48

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 15:17
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Jogador da Polônia comemora ponto contra a Argentina na VNL masculina
Jogador da Polônia comemora ponto contra a Argentina na VNL masculina (Foto: Volleyball World)

O duelo entre Polônia e Argentina ficará marcado na história da Liga das Nações de Vôlei, especialmente pelo primeiro dos quatro sets disputados. No último domingo (29), algo inédito aconteceu na segunda semana da VNL Masculina: a parcial inicial teve 98 pontos e durou mais de uma hora. Embora tenham vencido o set, os argentinos acabaram derrotados por 3 a 1.

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    As outras três parciais também foram equilibradas, mas dentro de um padrão mais comum do vôlei internacional. Ao fim, a Polônia conseguiu a virada e confirmou a boa fase com parciais de 48/50, 24/26, 19/25 e 20/25. Os números do primeiro set impressionam e renderam dois recordes históricos.

    Com 98 pontos, a parcial se tornou a de maior pontuação da história da VNL, considerando os torneios masculino e feminino. Além disso, os 62 minutos de duração estabeleceram um novo recorde de set mais longo da competição. A marca anterior havia sido registrada em 2024, quando a Alemanha derrotou a Turquia por 44 a 42.

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    Após a conclusão das duas primeiras etapas da Liga das Nações de Vôlei (VNL), as seleções masculina e feminina terão um tempo extra de descanso antes da semana decisiva. Ao todo, serão nove dias sem jogos nos dois naipes. O Lance! traz aqui o calendário completo dos próximos jogos do Brasil.

    Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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