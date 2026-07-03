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Estrela da seleção brasileira denuncia racismo contra o namorado

Helena namora com Lucas Barbosa, atleta de basquete

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 10:39
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Helena, jogadora de vôlei, faz selfie com o namorado, Lucas, jogador de basquete
Helena, jogadora de vôlei, faz selfie com o namorado, Lucas, jogador de basquete (Reprodução)

Uma das estrelas da seleção brasileira de vôlei, a ponteira Helena usou as redes sociais, na quinta-feira, para denunciar racismo sofrido pelo namorado, Lucas Barbosa, atleta de basquete, com passagens por clubes como o Botafogo e o Tijuca. Semana passada, o jogador celebrou mais um ano de relacionamento com a atleta do Sesc-Flamengo.

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    • 'Esses são alguns dos comentários que meu namorado vem recebendo pelo post do meu Instagram. De um tempo para cá, com o aumento de seguidores por causa da visibilidade dos jogos da seleção, esses comentários estão aumentando. Todos os dias eu e ele recebemos notificações de pessoas desse tipo no meu perfil.

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    Nós apagamos, bloqueamos, denunciamos, fazemos tudo o que está ao nosso alcance, mas isso continua. São pessoas tão covardes, que criam perfis só para isso, porque toda vez que entramos tem 2/5 seguidores.

    Vejo muitos comentários 'nossa, que feio', 'nossa, que mau gosto', 'está com ela só por interesse'. E todo mundo sabe que não é sobre beleza, e sim sobre cor de pele!! E se for sobre achar bonito ou não, pra que vir e comentar isso??

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    Estou tentando ser mais ativa nas redes sociais, mas como que vou continuar se toda vez que posto algo, independente se ele aparece ou não no post, esses comentários aparecem??
    Desativei os comentários do meu Instagram, em todas as postagens, para ver se, pelo menos, não tenhamos que ver essas coisas, porque parar com isso, infelizmente, não temos controle. desses lixos humanos que estão nas redes sociais só para decipar ódio'.

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