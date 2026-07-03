Estrela da seleção brasileira denuncia racismo contra o namorado Helena namora com Lucas Barbosa, atleta de basquete

Uma das estrelas da seleção brasileira de vôlei, a ponteira Helena usou as redes sociais, na quinta-feira, para denunciar racismo sofrido pelo namorado, Lucas Barbosa, atleta de basquete, com passagens por clubes como o Botafogo e o Tijuca. Semana passada, o jogador celebrou mais um ano de relacionamento com a atleta do Sesc-Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️A volta do que não foi: Douglas Souza segue na seleção

➡️ Partida entre Polônia e Argentina bate recorde duplo na VNL

Estrela da seleção desabafa

Abaixo, o desabafo da jogadora catarinense, de 21 anos:

➡️ Brasileiros se destacam em estatísticas da VNL; veja números

'Esses são alguns dos comentários que meu namorado vem recebendo pelo post do meu Instagram. De um tempo para cá, com o aumento de seguidores por causa da visibilidade dos jogos da seleção, esses comentários estão aumentando. Todos os dias eu e ele recebemos notificações de pessoas desse tipo no meu perfil.

continua após a publicidade

Nós apagamos, bloqueamos, denunciamos, fazemos tudo o que está ao nosso alcance, mas isso continua. São pessoas tão covardes, que criam perfis só para isso, porque toda vez que entramos tem 2/5 seguidores.

Vejo muitos comentários 'nossa, que feio', 'nossa, que mau gosto', 'está com ela só por interesse'. E todo mundo sabe que não é sobre beleza, e sim sobre cor de pele!! E se for sobre achar bonito ou não, pra que vir e comentar isso??

continua após a publicidade

Estou tentando ser mais ativa nas redes sociais, mas como que vou continuar se toda vez que posto algo, independente se ele aparece ou não no post, esses comentários aparecem??

Desativei os comentários do meu Instagram, em todas as postagens, para ver se, pelo menos, não tenhamos que ver essas coisas, porque parar com isso, infelizmente, não temos controle. desses lixos humanos que estão nas redes sociais só para decipar ódio'.

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.