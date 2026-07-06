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Morte do capitão da seleção de vôlei da Venezuela é confirmada após terremotos

Corpo do jogador de 31 anos foi encontrado após mais de uma semana de buscas

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 17:35
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De camisa grená, Willner Rivas, número 18 da seleção masculina de vôlei da Venezuela, saca com a mão direita em jogo das Olimpíadas de Tóquio 2020
Willner Rivas disputou as Olimpíadas de Tóquio 2020 pela Venezuela (Foto: Getty Images)

O ponteiro e capitão da seleção masculina de vôlei da Venezuela, Willner Rivas, é uma das vítimas confirmadas do terremoto duplo que devastou o país em junho. O corpo dele foi encontrado junto aos da esposa e ex-jogadora, Mariángel Pérez, e do filho de um ano e meio, Theo Rivas, conforme divulgado pela Federação Venezuelana de Voleibol (FVV) no último domingo (5).

  • Willner Rivas, capitão de vôlei da seleção da Venezuela, recebe prêmio (Foto: Reprodução/Instagram)

    Com capitão da seleção de vôlei desaparecido, mortes chegam ao esporte na Venezuela

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    A família estava desaparecida desde o dia 24 do mês passado, quando terremotos de magnitude superior a 7 atingiram o território da costa norte da América do Sul. Uma série de tremores secundários também foi registrada nos dias seguintes.

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    — O legado de excelência esportiva deixado por Willner e Mariangel, assim como a memória de sua linda família, permanecerão para sempre gravados na história do voleibol venezuelano. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos, companheiros de equipe, comissões técnicas e entes queridos neste momento de profunda dor — diz o comunicado da FVV.

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    • Aos 31 anos, Willner Rivas era jogador da seleção venezuelana há mais de uma década e possuía como principais feitos a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e a conquista da Copa Pan-Americana em 2025, quando foi eleito MVP do torneio. Ao longo da carreira, se destacou por clubes da Itália, da França, da Turquia e da Argentina e de diversos países do Oriente Médio. Ele estava com contrato assinado Guaguas, da Espanha, onde jogaria na temporada 2026/27.

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    Mariángel Pérez teve uma trajetória mais curta no vôlei em relação ao marido, se aposentando em 2018, após rápida passagem pelo Campeonato Grego. A ex-ponteira, que tinha 35 anos, serviu à seleção da Venezuela nas categorias de base.

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    Entidades do vôlei prestaram solidariedade pela morte do jogador. "Obrigado por cada salto, por cada grito de vitória, por defender nossa bandeira com orgulho em cada canto do planeta e por inspirar toda uma geração de jovens que viu em você um reflexo de perseverança", publicou a Confederação Sul-Americana de Voleibol (Voleysur).

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    Já a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) ressaltou a importância do legado deixado por Willner e Mariángel, que "continuará a inspirar jovens jogadores na Venezuela e além".

    Com camisa branca para dentro do calção, Willner Rivas, da seleção masculina de vôlei da Venezuela, pula para atacar uma pipe
    Willner Rivas em ação pela seleção da Venezuela de vôlei (Foto: Reprodução/Instagram)

    Tragédia na Venezuela chega ao esporte

    A morte de outros cinco jovens atletas já havia sido confirmada anteriormente pelas autoridades: Fiorela Martínez (19), do fisiculturismo; Gilberto Hernández (28), do basquete; Gabriela Orfao (17), do beach tennis; Yimvert Berroterán (18), do futebol; e Yordelis Pereira, do futsal.

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    Com competições suspensas, treinamentos interrompidos e comunidades inteiras dedicadas aos trabalhos de resgate, o esporte venezuelano passa a dividir espaço com um cenário de reconstrução. Em meio à devastação deixada pelos terremotos, clubes, federações e atletas têm mobilizado campanhas de arrecadação e redes de apoio para auxiliar as regiões mais afetadas.

    O número de mortos na Venezuela já passa de três mil, mas deve aumentar bastante, já que a quantidade de desaparecidos chega a 40 mil, segundo a imprensa local.

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