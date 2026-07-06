Morte do capitão da seleção de vôlei da Venezuela é confirmada após terremotos Corpo do jogador de 31 anos foi encontrado após mais de uma semana de buscas

O ponteiro e capitão da seleção masculina de vôlei da Venezuela, Willner Rivas, é uma das vítimas confirmadas do terremoto duplo que devastou o país em junho. O corpo dele foi encontrado junto aos da esposa e ex-jogadora, Mariángel Pérez, e do filho de um ano e meio, Theo Rivas, conforme divulgado pela Federação Venezuelana de Voleibol (FVV) no último domingo (5).

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A família estava desaparecida desde o dia 24 do mês passado, quando terremotos de magnitude superior a 7 atingiram o território da costa norte da América do Sul. Uma série de tremores secundários também foi registrada nos dias seguintes.

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— O legado de excelência esportiva deixado por Willner e Mariangel, assim como a memória de sua linda família, permanecerão para sempre gravados na história do voleibol venezuelano. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos, companheiros de equipe, comissões técnicas e entes queridos neste momento de profunda dor — diz o comunicado da FVV.

Aos 31 anos, Willner Rivas era jogador da seleção venezuelana há mais de uma década e possuía como principais feitos a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e a conquista da Copa Pan-Americana em 2025, quando foi eleito MVP do torneio. Ao longo da carreira, se destacou por clubes da Itália, da França, da Turquia e da Argentina e de diversos países do Oriente Médio. Ele estava com contrato assinado Guaguas, da Espanha, onde jogaria na temporada 2026/27.

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Mariángel Pérez teve uma trajetória mais curta no vôlei em relação ao marido, se aposentando em 2018, após rápida passagem pelo Campeonato Grego. A ex-ponteira, que tinha 35 anos, serviu à seleção da Venezuela nas categorias de base.

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Entidades do vôlei prestaram solidariedade pela morte do jogador. "Obrigado por cada salto, por cada grito de vitória, por defender nossa bandeira com orgulho em cada canto do planeta e por inspirar toda uma geração de jovens que viu em você um reflexo de perseverança", publicou a Confederação Sul-Americana de Voleibol (Voleysur).

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Já a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) ressaltou a importância do legado deixado por Willner e Mariángel, que "continuará a inspirar jovens jogadores na Venezuela e além".

Willner Rivas em ação pela seleção da Venezuela de vôlei (Foto: Reprodução/Instagram)

Tragédia na Venezuela chega ao esporte

A morte de outros cinco jovens atletas já havia sido confirmada anteriormente pelas autoridades: Fiorela Martínez (19), do fisiculturismo; Gilberto Hernández (28), do basquete; Gabriela Orfao (17), do beach tennis; Yimvert Berroterán (18), do futebol; e Yordelis Pereira, do futsal.

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Com competições suspensas, treinamentos interrompidos e comunidades inteiras dedicadas aos trabalhos de resgate, o esporte venezuelano passa a dividir espaço com um cenário de reconstrução. Em meio à devastação deixada pelos terremotos, clubes, federações e atletas têm mobilizado campanhas de arrecadação e redes de apoio para auxiliar as regiões mais afetadas.

O número de mortos na Venezuela já passa de três mil, mas deve aumentar bastante, já que a quantidade de desaparecidos chega a 40 mil, segundo a imprensa local.

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