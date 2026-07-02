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A volta de quem não foi: Douglas Souza segue na Seleção

Confusão nos bastidores levou a informações desencontradas sobre o ponteiro

PorRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 20:30
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Douglas Souza retorna a Saquarema para os treinos da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei (Foto: Reprodução/Instagram)
Douglas Souza segue com a seleção masculina de vôlei (Foto: Volleyball World)

Douglas Souza segue com a seleção masculina de vôlei. O jogador, que teria pedido dispensa, segue com o time, e vai se apresentar na segunda-feira no Centro de Desenvolvimento de Saquarema com o restante do elenco. Mudança de planos? Desistência de desistir? Na realidade, a mudança de status do ponteiro se explica mais pelos bastidores e informações desencontradas.

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    • Douglas Souza foi titular pela primeira vez na VNL 2026 diante da Sérvia
    Douglas Souza foi titular pela primeira vez na VNL 2026 diante da Sérvia (Foto: Volleyball World)

    Desde o início da semana, informações de que o ponteiro teria pedido dispensa da seleção tem circulado, sem confirmações oficiais. Acontece que Douglas Souza não pediu dispensa. O ponteiro, na realidade, conversou sobre a possibilidade de ser liberado para resolver assuntos relativos ao seu casamento. As conversas e a terminologia foram suficientes para confundir até a Confederação Brasileira de Vôlei, que publicou uma nota falando da saída do jogador. A mesma nota foi apagada em segundos, mas foi o suficiente para "confirmar" a informação.

    Logo, Douglas Souza segue entre os convocados e vai treinar com a equipe durante esta semana. A lista de relacionados para a terceira semana sairá até ao fim da semana, quando a seleção embarca para os Estados Unidos. Não é certo que o ponteiro seguirá ou não com o time. Vai depender da avaliação da comissão técnica.

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    • Campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, Douglas anunciou sua aposentadoria da Seleção em 2022, após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na época, explicou que a decisão foi motivada pelo desgaste da rotina intensa de treinamentos e pela necessidade de cuidar da saúde mental.

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    Antes dos Jogos de Paris 2024, o ponteiro chegou a receber um convite de Bernardinho para retornar à equipe, mas optou por manter a decisão de permanecer afastado.

    Além do ouro olímpico, Douglas Souza foi um dos destaques da campanha brasileira no Mundial de 2018, quando a Seleção conquistou a medalha de prata. Caso o Brasil tivesse vencido a decisão, o ponteiro era apontado como forte candidato ao prêmio de MVP da competição.

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    Próximos jogos da Seleção Masculina na VNL

    1. França x Brasil – quarta-feira (15), às 18h;
    2. Estados Unidos x Brasil – quinta-feira (16), às 22h;
    3. Brasil x Polônia – sexta-feira (17), às 22h;
    4. China x Brasil – domingo (19), às 14h.

    Horários de Brasília.

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