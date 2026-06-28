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Lesionada, Gabi Guimarães está fora da terceira semana da VNL

Capitã da seleção passou por exames e seguirá tratamento no Brasil

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
28/06/2026 11:02
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A capitã Gabi Guimarães atende os torcedores durante etapa de Brasília da VNL
A capitã Gabi Guimarães atende os torcedores durante etapa de Brasília da VNL (Foto: Divulgação/ CBV)

A capitã Gabi Guimarães desfalcará a Seleção Brasileira na terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Neste domingo (28), a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou que a jogadora, que ainda sente desconforto na região lombar, não viajará para o Japão com a equipe e seguirá tratamento no Brasil.

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    Convocada pelo técnico Zé Roberto, Gabi vinha sentindo o incômodo na lombar e foi poupada nas duas primeiras semanas da VNL. Apesar disso, ela acompanhou a delegação durante as passagens por Brasília e Ancara, na Turquia. A jogadora passou por exames de imagem e seguirá no Brasil para realizar atividades de fisioterapia e preparação física.

    — A Gabi permanece com um desconforto na região lombar e a decisão da comissão técnica nesse momento é para preservá-la. O quadro que a Gabi apresenta hoje não tem relação com a lesão na costela que ela teve na temporada de clubes - explicou Júlio Nardelli, médico da seleção feminina.

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    A lesão a que Nardelli se refere no comunicado aconteceu em março, quando Gabi sofreu um amassamento na costela após se chocar em quadra com Zhu, companheira de Conegliano. A ponteira será reavaliada ao final da terceira fase da VNL.

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    Tainara também desfalca o Brasil

    A oposta Tainara também será uma baixa para a Seleção durante a terceira semana da VNL. A jogadora se lesionou durante treinamento em Barueri, na última sexta-feira (26), e, após exames de imagem, foi constatada lesão no tendão quadriciptal, tecido que conecta o músculo do quadríceps à rótula. A CBV não especificou o tempo de recuperação.

    Tainara comemora ponto em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Tainara comemora ponto em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

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