Julia Kudiess se declara para Leo Lukas após atuação em amistoso da Seleção Ponteiro marcou 15 pontos em vitória da Seleção B sobre o Chile

Convocado para a Seleção B de vôlei, Leo Lukas anotou 15 pontos na vitória do Brasil sobre o Chile neste sábado (4), em jogo amistoso. A boa atuação rendeu ao ponteiro uma declaração da central da amarelinha Julia Kudiess, que assumiu o namoro com Leo há cerca de dois meses.

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Nos stories do Instagram, Kudiess parabenizou o amado pelo desempenho: "Parabéns pelo jogo, meu amor! Te amo💛".

Julia Kudiess se declara para Leo Lukas nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

A primeira troca entre os jogadores nas redes sociais aconteceu em 10 de maio, quando Léo foi anunciado na "seleção da Superliga". O ponteiro do Minas foi ainda eleito o melhor da posição na temporada. Na publicação de Leo, Kudiess respondeu com um singelo "Você é o melhor".

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Nas imagens divulgadas pela central dois dias depois, o casal é visto aproveitando a fazenda da família da central. Em uma das imagens, Kudiess aparece dando um beijo no rosto de Leo, que respondeu na seção de comentários com um "Sorte a minha".

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Leo Lukas tem boa atuação em vitória da Seleção B de vôlei

Em jogo amistoso, o Brasil venceu o Chile por 3 sets a 1, nas parciais 25/22, 21/25, 25/13 e 25/20. A partida foi disputa na Arena Multiuso de São José, em Santa Catarina (SC). Ao lado de Maicon, maior pontuador do duelo com 17 acertos, Sabino (16), Leo Lukas (15) e Yan (14) também brilharam. O objetivo da Seleção B é dar rodagem e ritmo a atletas que estão em observação pela comissão técnica do time principal.

Para dar sequência à série de jogos preparatórios em Santa Catarina (SC), Brasil e Chile voltam a se enfrentar em Criciúma, às 20h. A sequência continua no dia 7, em Tubarão, às 20h30, e acaba em 8 de de julho, novamente em São José, às 20h.