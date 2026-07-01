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Com capitão da seleção de vôlei desaparecido, mortes chegam ao esporte na Venezuela

Ainda não há informação sobre o paradeiro de Willner Rivas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 10:20
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Willner Rivas, capitão de vôlei da seleção da Venezuela, recebe prêmio (Foto: Reprodução/Instagram)
Willner Rivas, capitão de vôlei da seleção da Venezuela, recebe prêmio (Foto: Reprodução/Instagram)

Enquanto a Venezuela ainda tenta se recuperar dos terremotos que devastaram parte do país, novas histórias de perdas continuam a surgir. Em meio aos milhares de atingidos, o ponteiro e capitão da seleção de vôlei, Willner Rivas, segue desaparecido. Além disso, a morte de cinco jovens atletas já foi confirmada, aprofundando o impacto da tragédia sobre o esporte venezuelano.

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    Terremotos de magnitude superior a 7 atingiram o país na última quarta-feira (24), além de uma série de tremores secundários registrados nos dias seguintes. Segundo os balanços mais recentes, cerca de duas mil pessoas morreram e aproximadamente cinco mil ficaram feridas. A Organização das Nações Unidas (ONU) também informou que dezenas de milhares de pessoas seguem desaparecidas em decorrência da tragédia.

    Em destaque no mundo olímpico, o paradeiro de Willner e sua família segue sendo um mistério. As informações da mídia local são de que o jogador estava em La Guaira, uma das regiões mais afetadas, quando os tremores começaram. Uma semana depois, ainda não há atualizações sobre o caso do ponteiro.

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    Willner Rivas em ação pela seleção da Venezuela de vôlei
    Capitão, Willner Rivas em ação pela seleção da Venezuela de vôlei (Foto: Reprodução/Instagram)

    Infelizmente, as tristes notícias não param por aí. A morte de cinco jovens atletas foi confirmada pelas autoridades na Venezuela. As vítimas dos terremotos são Fiorela Martínez, atleta de 19 anos de fisiculturismo; Gilberto Hernández, de 28 anos, do basquete; Gabriela Orfao, de 17 anos, de beach tennis; Yordelis Pereira, do futsal; e Yimvert Berroterán, de 18 anos, do futebol.

    Com competições suspensas, treinamentos interrompidos e comunidades inteiras dedicadas aos trabalhos de resgate, o esporte venezuelano passa a dividir espaço com um cenário de reconstrução. Em meio à devastação deixada pelos terremotos, clubes, federações e atletas têm mobilizado campanhas de arrecadação e redes de apoio para auxiliar as regiões mais afetadas.

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