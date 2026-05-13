Com 11 inscritas na VNL, Seleção Feminina B de Vôlei é convocada

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou, na noite desta quarta-feira (18), as 18 jogadoras convocadas para a Seleção Brasileira Feminina B, grupo alternativo ao que disputará a Liga das Nações (VNL) e o Campeonato Sul-Americano em 2026. A equipe será treinada por Wagão, auxiliar de José Roberto Guimarães na Seleção principal e técnico do Paulistano Barueri.

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A lista é composta por 11 atletas que foram inscritas para a VNL: as levantadoras Kenya e Vivian, as opostas Jaque Schmitz e Jheovana, as ponteiras Karina e Maiara Basso, as centrais Lanna, Larissa Besen e Lívia, e as líberos Kika e Paulina. A presença na relação para o torneio não é garantia de convocação, já que a decisão final fica a cargo de Zé Roberto.

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17 convocadas para a Seleção B atuam na Superliga. A ponteira Mari Brambilla, do clube polonês LKS Lodz, é a única jogando no exterior.

A equipe comandada por Wagão disputará a Copa Sul-Americana em julho, no Peru. As atletas se apresentam no dia 8 de junho, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ).

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Veja a lista completa da Seleção Feminina B

Wagão é auxiliar de Zé Roberto na Seleção Feminina principal (Foto: Volleyball World)

LEVANTADORAS

Kenya - Osasco

Marina Sioto - Osasco

Vivian - Sesc RJ Flamengo

PONTEIRAS

Aline Segato - Paulistano Barueri

Ariele - Tijuca Tênis Clube

Glayce - Minas

Karina - Sesc RJ Flamengo

Maiara Basso - Osasco

Maria Clara Andrade - Praia Clube

Mariana Brambilla - LKS Lodz (POL)

OPOSTAS

Jaque Schmitz - Maringá

Jheovana - Paulistano Barueri

CENTRAIS

Juju Gandra - Sesc RJ Flamengo

Lanna - Paulistano Barueri

Larissa Besen - Osasco

Lívia Gomes - Brasília

LÍBEROS

Kika - Mackenzie

Paulina - Maringá

Atletas da Seleção B podem servir à Seleção A, segundo Zé Roberto

A confirmação de que a Seleção Brasileira de Vôlei passaria a contar com um time alternativo veio de Zé Roberto, após a final da Superliga Feminina 2025/26. A iniciativa faz parte do planejamento visando as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

O técnico tricampeão olímpico explicou que, por meio da divisão, será possível monitorar mais jogadoras em treinos, competições e amistosos. Além disso, existe a possibilidade de as convocadas para a Seleção B se juntarem à equipe principal ao longo da temporada.

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— A gente vai trabalhar com duas seleções exatamente para ter a Seleção B muito próxima da Seleção A. É impossível convocar e trabalhar com 34, 32 jogadoras. Da Seleção B, você está a um passo da Seleção A, e da Seleção A, pode haver uma volta para a B. É uma possibilidade de, até 2028, observar melhor as jogadoras, que vão poder treinar mais próximas, jogar campeonatos diversos, ir para fora e jogar amistosos — declarou.

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