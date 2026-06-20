Brasil bate a China e se isola na liderança da VNL feminina Seleção venceu por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 25/18, 19/25 e 25/15

O Brasil venceu mais uma e segue invicto na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. Neste sábado (20), na Ankara Arena, na Turquia, a seleção venceu a China por 3 sets a 1, parciais de 26/24, 25/18, 19/25 e 25/15, e se mantém na liderança da competição.

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O técnico José Roberto Guimarães promoveu algumas mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra a Bélgica, na quinta-feira (18), com a entrada de Rosamaria, como oposta, e da central Luzia, na vaga de Diana. As duas corresponderam à confiança do treinador e triveram boas atuações.

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Destaques do jogo

Assim como vem acontecendo ao longo dessa primeira fase da VNL, a ponteira Julia Bergmann mais uma vez foi o principal nome da seleção brasileira contra a China. A jogadora, que assume o papel de Gabi Guimarães, afastada por lesão, foi a principal pontuadora do jogo, com 20 bolas no chão. Ela foi seguida de perto por Rosamaria, com 17 pontos.

A central Luzia, que fez sua primeira partida como titular, também se destacou na partida. Ela anotou 12 pontos, sendo 10 no bloqueio.

Na tabela

O resultado levou o Brasil aos 19 pontos, na liderança isolada da VNL. A equipe se beneficiou da derrota do Japão para a República Dominicana e agora figura como o único invicto do torneio. Já a China aparece na sexta colocação, com 13 pontos.

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Próximos compromissos

Embalada, a seleção retorna à quadra neste domingo (21), para encerrar a segunda semana da Liga das Nações (VNL) contra a Alemanha. O duelo acontece novamente na Ankara Arena, às 10h (horário de Brasília).

Rosamaria foi um dos destaques do Brasil na vitória sobre a China (Foto: Volleyball World)

Como foi a partida

1º set

O Brasil começou bem o jogo, liderado por Julia Bergmann, que aparecia bem no passe e no ataque. Rosamaria e Luzia, que iniciaram a partida entre as titulares, também mostravam bom desempenho e contribuíram para que a seleção mantivesse a dianteira do placar.

Na reta final, a China se aproveitou de alguns erros de ataque do Brasil e, com um ponto de bloqueio, passou à frente, forçando Zé Roberto a pedir tempo. A pausa funcionou e a seleção fechou o set por 26 a 24.

2º set

A China buscou uma reação e saiu na frente no segundo set, chegando a abrir quatro pontos de vantagem. Porém, o Brasil buscou a desvantagem e a virada veio com um ace de Julia Bergmann. Após o empate por 16 pontos, uma boa passagem de Julia Kudiess pelo saque recolocou o Brasil à frente e encaminhou a vitória por 25 a 18.

3º set

O Brasil teve uma queda de rendimento no terceiro set e viu a China crescer em quadra. A seleção cedeu sete pontos em erros para o adversário, o que comprometeu a sequência no placar. Zé Roberto apostou em mudanças e promoveu a entrada de Diana e Helena no jogo. A ponteira entrou bem no jogo, assim como fez no duelo contra a Bélgica, mas mesmo assim o Brasil acabou derrotado por 25 a 19.

4º set

Apesar da derrota na parcial anterior, o quarto set foi de domínio total do Brasil. Desta vez, era a China quem desperdiçava chances decisivas, enquanto Julia Bergmann e Rosamaria lideravam o ataque brasileiro. O bloqueio passou a funcionar muito bem e Julia Kudiess voltou a ser uma boa opção nas bolas de meio. Assim, não foi difícil para a seleção encaminhar a vitória por 25 a 15 e fechar o jogo.